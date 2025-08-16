Balonul de Aur e stabilit! Ilie Dumitrescu: "Nu mai sunt dubii"

Numărătoarea inversă a început. În data de 22 septembrie, la Paris, va fi anunțat numele câștigătorului Balonului de Aur 2025. Câștigătorul va fi succesorul mijlocașului spaniol al Manchester City, Rodri. Anul acesta, două nume ies în evidență, Ousmane Dembélé și Lamine Yamal, notează Le Figaro.

La 28 de ani, Dembélé, atacant internațional francez (56 selecții, 7 goluri), a condus Paris Saint-Germain până la cucerirea Ligii Campionilor, după ce a realizat un sezon 2024-25 cu 35 de goluri și 16 pase decisive în 53 de meciuri.

Nu este o surpriză prezența pe lista nominalizaților a principalului său rival, tânărul talent spaniol de 18 ani, Lamine Yamal (18 goluri și 25 pase decisive, 55 meciuri), care a câștigat dubla cupă/campionat cu Barça.

PSG în forță

Printre nominalizați se regăsesc și jucători precum Kylian Mbappé (Franța/Real Madrid), câștigătorul Ghetei de Aur, campionul Angliei Mo Salah (Egipt/Liverpool), campionul mondial Cole Palmer (Anglia/Chelsea) sau vicecampionul Europei Lautaro Martínez (Argentina/Inter Milano). Fără titlu, dar prezent este și golgheterul norvegian Erling Haaland (Manchester City).

Ar fi totuși o adevărată surpriză dacă Dembélé sau Yamal nu ar fi recompensați în 22 septembrie la Théâtre du Châtelet.

”Dembélé a ieșit cel mai bun om al finalei de Champions League și cel mai bun al Supercupei.

Nu mai sunt dubii la cine va câștiga Balonul de Aur. A câștigat campionatul Franței, Cupa Franței, Champions League, Supercupa”, a spus Ilie Dumitrescu, la Fotbal European.

