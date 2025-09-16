Balonul de Aur: încercare de mituire a unui jurnalist. Acesta a fost contactat pentru a promova un fotbalist de la PSG

În timp ce voturile pentru următorul Balon de Aur, al cărui câștigător va fi anunțat pe 22 septembrie, s-au încheiat, jurnalistul care reprezintă Australia a dezvăluit că a primit un e-mail de la o agenție de comunicare care îi propunea să promoveze candidatura lui Ousmane Dembélé, în schimbul unei remunerații.

Aceasta, care nu are nicio legătură cu jucătorul sau PSG, nu a negat faptele și a dat o justificare absurdă.

Cei treizeci de jucători nominalizați au fost evaluați de un juriu format din 100 de jurnaliști, fiecare țară din top 100 al clasamentului FIFA având un jurnalist cu drept de vot. Și, deși voturile sunt acum închise, reprezentantul Australiei a făcut dezvăluiri uimitoare.

Pe 12 septembrie, Neal Gardner a publicat pe contul său X o captură de ecran a unui e-mail pe care l-a primit de la o agenție de comunicare care îi propunea... să promoveze candidatura lui Ousmane Dembélé, în schimbul unei remunerații.

„Avem în vedere o campanie de o lună menită să stimuleze dialogul și să consolideze discursul în jurul candidaturii lui Ousmane Dembélé la Balonul de Aur. Mai precis, am dori să propunem trei tweet-uri redactate cu atenție pe săptămână, timp de o lună, care să evidențieze performanțele sale, impactul său și argumentele în favoarea recunoașterii sale. Având în vedere credibilitatea și influența dumneavoastră în cadrul comunității fotbalistice, participarea dumneavoastră ar conferi o pondere semnificativă acestei conversații. În acest moment, am dori să vă solicităm o ofertă pentru această colaborare”, se menționează în scrisoare.

Deși jurnalistul a avut grijă să ascundă numele expeditorului, The Athletic a efectuat o anchetă după ce a contactat anturajul jucătorului francez, care a asigurat că nu are cunoștință despre această afacere.

Conform informațiilor publicate de cotidianul american, e-mailul provine de la o companie numită Bangrr International, cu sediul în India și fondată de Ali Husain.

Site-ul web al companiei o descrie ca fiind „o forță de nouă generație în domeniul marketingului, publicității și conținutului, care redefinește povestea mărcilor de lux”.

Nu există nicio legătură între această agenție și Ousmane Dembélé, nici în anturajul său, nici la PSG, nici în Qatar. Solicitată de The Athletic, agenția incriminată nu a negat faptele, dar a oferit o justificare puțin credibilă.

„Acest e-mail a fost o solicitare spontană trimisă de o tânără stagiară din agenția noastră. Pasionată de fotbal, publicitate și creare de conținut digital, stagiară a remarcat recentul mesaj al domnului Gardner în care menționa cererile de colaborare. Acest lucru i-a dat ideea de a efectua o cercetare personală cu privire la modul în care influențatorii și jurnaliștii își structurează parteneriatele pentru promovarea mărcilor, în special în sectorul fotbalului”, a declarat Ali Husain pentru mass-media americană.

„Stagiarul a văzut acest lucru ca o oportunitate de a cunoaște un alt segment al peisajului digital... (și) a trimis un mesaj speculativ pentru a se informa cu privire la tarifele standard din sector. A fost o inițiativă izolată motivată de curiozitatea educațională, și nu o directivă a agenției noastre sau o campanie comandată de o terță parte”, a precizat el.

După un sezon istoric cu PSG, Ousmane Dembélé (35 de goluri și 16 pase decisive în 2024-2025 cu clubul parizian, în toate competițiile) ar putea deveni al șaselea francez care câștigă Balonul de Aur.

Înaintea lui, Raymond Kopa (1958), Michel Platini (1983, 1984, 1985), Jean-Pierre Papin (1991), Zinedine Zidane (1998) și Karim Benzema (2022) au câștigat prestigiosul premiu.

