Redactorul șef de la France Football, despre scandalul de la Balonul de Aur: ”Nu vreau să-mi petrec seara vorbind despre Real”

Vincent Garcia, redactor-şef al France Football, a declarat pentru L'Equipe, că voturile pentru Balonul de Aur au fost strânse şi a subliniat că, deşi a fost mare presiune, niciun club şi niciun jucător nu a aflat de dinainte cine va câştiga. France Football decernează trofeele de la Balonul de Aur, pe baza voturilor selecţionerilor, căpitanilor de echipă şi a jurnaliştilor din ţările aflate în clasamentul FIFA.

„Este o victorie la limită. Detaliile voturilor vor fi publicate în France Football pe 9 noiembrie. Ceea ce pot spune este că a fost strâns. Vinicius a avut cu siguranţă de suferit de pe urma prezenţei lui Bellingham şi Carvajal în top 5, care i-au luat matematic câteva voturi. Mai este şi Toni Kroos în top 10. De asemenea, rezumă puţin sezonul Realului, care a fost purtat de 3-4 jucători diferiţi anul trecut, iar juraţii şi-au împărţit voturile, ceea ce s-ar putea să-l fi avantajat pe Rodri”, a spus Garcia.

El a insistat că Rodri habar nu avea că va câştiga. „În seara asta aş prefera să vorbesc despre câştigător. Cred că emoţia pe care Rodri a avut-o pe scenă este cel mai bun răspuns, Rodri nu ştia absolut nimic. Este adevărat că cluburile favoriţilor au insistat toate să aibă informaţia. Noi am fost foarte clari cu ei de la început: în acest an câştigătorul nu va fi informat. Toată lumea a fost de acord cu asta, dar în ultimul moment, nu ştiu de ce, nu ştiu dacă unii au intrat în panică, dacă unii au vrut să schimbe regulile jocului. Ceea ce pot garanta este că nimeni nu ştia despre asta, nici Real, nici City. După aceea, poate au avut un sentiment, poate Clasico nu a ajutat, nu ştiu...

Ads

Când Real a luat decizia, nu sunt sigur că erau 100% siguri că Vinicius nu va câştiga Balonul de Aur. Nu se întâmplă atât de des să avem un câştigător din Spania, o mare ţară fotbalistică - ultimul a fost în 1960. (...) Rodri joacă într-un post în care nu au existat mulţi câştigători ai Balonului de Aur în trecut. Câştigătorii Ballon d'Or tind să fie atacanţi, jucători care marchează goluri şi dau pase decisive. Rodri este şi el acest tip de jucător, nu este doar un mijlocaş defensiv, este mai mult decât atât. Este un jucător fantastic şi aş prefera să pun accentul pe el (...) Poate că asta compensează pentru unii dintre marii jucători spanioli care nu au câştigat în trecut şi care ar fi meritat”.

Garcia a subliniat că a fost surprins neplăcut de faptul că Real Madrid a boicotat ceremonia. „Am fost supus unei mari presiuni din partea Real Madrid, la fel ca şi din oartea altor cluburi. Întotdeauna am fost clar, întotdeauna am fost corect. Poate că Real Madrid a interpretat tăcerea mea ca o recunoaştere, nu ştiu ce să vă spun... Am fost foarte surprins, neplăcut, dar nu vreau să-mi petrec seara vorbind despre Real, aş prefera să vorbesc despre învingător”.

Ads