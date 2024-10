Prima reacție a lui Rodri, după victoria surpriză în cursa pentru Balonul de Aur

Rodri FOTO X Ballon d Or

Spaniolul Rodri a declarat că va dormi cu Balonul de Aur, după ce a câștigat prestigiosul trofeu la gala de luni seară, de la Paris.

Mijlocaşul spaniol al echipei Manchester City, Rodri, a câștigat Balonul de Aur, luni seară, la gala de la Paris. El îi succede în palmares argentinianului Lionel Messi. Locul doi a fost ocupat de brazilianul Vinicius Jr. de la Real Madrid, iar pe 3 s-a clasat Jude Bellingham, tot de la madrileni.

„Nu mă prea pricep la rețele de socializare. Sunt o persoană destul de simplă. Vreau să mă bucur de viaţă şi să fiu un lider pentru echipa mea. Sunt foarte calm, chiar dacă uneori mă enervez. Sunt o persoană absolut normală în afara terenului. Încerc să dau tot ce am mai bun. Vreau să-i mulţumesc lui Dumnezeu pentru ceea ce mi s-a întâmplat. Cu valori şi perseverență, poţi realiza lucruri mari. Mă simt mult mai bine acum. Încerc să am grijă de mine şi să văd partea pozitivă, care este să petrec timp cu familia mea. Voi sărbători acest Ballon d'Or cu oamenii pe care îi iubesc. Da, am de gând să dorm cu Balonul de Aur, asta e sigur”, a spus Rodri.

