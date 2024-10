Lamine Yamal de la FC Barcelona a câştigat Trofeul Kopa, dedicat celui mai bun tânăr jucător sub 21 de ani, luni seară, la Paris.

Jucătorul de 17 ani de la FC Barcelona a primit trofeul de la fostul internaţional olandez Ruud Gullit.

Au mai fost nominalizaţi spaniolul Pau Cubarsi (17 ani, FC Barcelona), argentinianul Alejandro Garnacho (20 de ani, Manchester United), turcul Arda Guler (19 ani, Real Madrid), ivorianul Karim Konate (20 de ani, Salzburg), englezul Kobbie Mainoo (19 ani, Manchester United), portughezul Joao Neves (19 ani, Benfica Lisabona/PSG), Savinho (20 de ani, Girona/Manchester City), Mathys Tel (19 ani, Bayern Munchen) şi francezul Warren Zaire-Emery (18 ani, PSG).

Ceremonia este prezentată de Sandy Heribert şi Didier Drogba.

