Cinism rusesc la "Balul lui Satan". Copii răpiți din Mariupol, aduși pe scenă și puși să îmbrățișeze un ofițer care i-ar fi "salvat" VIDEO

Evenimentul organizat miercuri, 22 februarie, pe stadionul Lujniki pentru celebrarea de către Rusia a invadării Ucrainei a cuprins și momente grotești.

Un grup de copii despre care prezentatorii au spus că ar fi fost "salvați" din Mariupol, localitate din Ucraina distrusă de bombardamentele forțelor ruse de ocupație, a fost urcat pe scenă, în fața zecilor de mii de oameni mobilizați pe stadion, pe un ger de -14 grade Celsius.

Prezentatorii i-au încurajat apoi să îmbrățișeze în grup un ofițer pe care l-ar fi chemat Yuri Gagarin și care a urcat, de asemenea, pe scenă.

Potrivit scenariului prezentat publicului, Gagarin ar fi "salvat" peste 360 de copii din Mariupol, care acum ar duce o viață fericită în Rusia.

Momentul a fost relatat de către Valerie Hopkins, corespondentă în Rusia și Ucraina a New York Times, prezentă pe stadion.

After a song sung by children, the emcees invited a group of children onstage they said had been saved from Mariupol by soldier Yuri Gagarin, who they said “saved” more than 360 children from Mariupol. “Don’t be shy,” one emcee said. “Hug him!” pic.twitter.com/rsU8DIHWF5