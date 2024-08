Ce se întâmplă cu adevărat în corpul tău când mănânci o banană în fiecare zi

Bananele sunt, alături de mere, printre cele mai populare fructe, fiind adorate de copii și adulți deopotrivă. Consumul lor zilnic ar putea oferi unele beneficii importante pentru sănătate.

Beneficii pentru sănătatea gurii și a gingiilor

A mânca o banană în fiecare zi ar putea fi excelent pentru sănătatea gurii și a gingiilor tale. Acest lucru se datorează vitaminei C care se găsește în fruct. Deși asociem de obicei vitamina C cu citricele, bananele pot furniza, de asemenea, o cantitate bună din aceasta per porție. Potrivit WebMD, bananele conțin aproximativ 10 miligrame din aportul nostru zilnic recomandat de vitamina C de 75 până la 90 miligrame, scrie healthdigest.com.

Studiile au constatat că dietele cu un aport mai mare de fructe au avut un efect pozitiv asupra gingiilor, ajutând la menținerea la distanță a inflamației. După cum afirmă studiul, "vitamina C pare să se asocieze pozitiv cu sănătatea parodontală".

Oasele tale ar putea fi protejate de afecțiuni pe termen lung, precum osteoporoza

Consumul zilnic al unei banane ar putea contribui enorm la sănătatea oaselor, în special pe termen lung. Bananele sunt o sursă excelentă de potasiu, care poate juca un rol important în protejarea oaselor noastre împotriva osteoporozei, o afecțiune care face ca oasele noastre să devină mai poroase și, prin urmare, mai ușor de rupt.

Alimentele bogate în potasiu ne pot ajuta organismul să păstreze calciul, un mineral esențial pentru sănătatea oaselor care poate fi erodat printr-o dietă prea bogată în sare și sodiu.

Veți obține o mulțime de potasiu

Bananele sunt una dintre cele mai bune surse de potasiu din fructe, un mineral esențial și un electrolit utilizat de organismul nostru pentru o serie de funcții.

Potrivit Medical News Today, o banană medie conține 422 miligrame de potasiu, aproximativ 9% din cantitatea de care un adult mediu are nevoie zilnic. Un nivel adecvat de potasiu în organism ajută organismul să mențină tensiunea arterială scăzută, să mențină nivelul lichidelor și să reducă riscul de pietre la rinichi. După cum Dr. Russell Rosenberg, CEO al National Sleep Foundation, a declarat despre banane pentru ABC News: "Sunt promotori ai sănătății în general. Avem nevoie de potasiu pentru sănătatea cardiovasculară și funcționarea cognitivă".

S-ar putea să dormiți un pic mai liniștit

Dacă vă este mai greu să adormiți noaptea, ați putea descoperi că o banană zilnică v-ar putea ajuta să dormiți mai ușor. Potrivit Fundației Naționale pentru Somn, dieta noastră joacă un rol important în sănătatea somnului nostru, anumite alimente ajutând sau inhibând calitatea somnului nostru. Bananele, din fericire, joacă un rol pozitiv pentru somn.

Keri Gans, dietetician înregistrat în New York și autor al cărții The Small Change Diet, a dezvăluit într-un articol pentru Health că bananele sunt benefice pentru somn datorită faptului că conțin magneziu și potasiu, relaxanți musculari, care ne ajută să ne relaxăm și să adormim la sfârșitul unei zile lungi. În plus, natura bogată în carbohidrați a bananelor ne poate ajuta, de asemenea, să ne simțim mai somnoroși după ce le mâncăm.

Bananele au, de asemenea, un alt as în mâneca lor care induce somnul: triptofanul. Triptofanul, după cum a scris WebMD, este un aminoacid care ajută la producerea melatoninei, un hormon care încurajează somnul sănătos. Bananele furnizează o doză bună de triptofan în dietă, care are, de asemenea, efecte pozitive asupra dispoziției și sănătății mintale.

Consumul unei banane în fiecare zi te-ar putea ajuta să slăbești

După cum spune Erin Palinski-Wade, dietetician certificat în diabet, bananele pot ajuta la pierderea în greutate și la senzația de sațietate după masă datorită compoziției lor, în special atunci când nu sunt prea moi. Vorbind pentru The Healthy, ea a declarat: "Bogate în fibre, bananele ușor verzi conțin o sursă de amidon rezistent care este digerat mai lent, promovând sațietatea". Amidonul rezistent nu numai că are mai puține calorii pe gram decât amidonul obișnuit, conform Healthline, dar poate ajuta, de asemenea, la reducerea apetitului, ajutând oamenii să controleze excesul alimentar.

În plus, conținutul ridicat de fibre al bananelor vă poate ajuta să vă mențineți greutatea scăzută. După cum afirmă Harvard Health Blog, adăugarea mai multor fibre la dieta dvs. poate promova pierderea în greutate, după cum arată un studiu care a examinat efectele fibrelor dietetice suplimentare asupra greutății generale. Ca atare, o banană zilnică ar putea fi o armă utilă în arsenalul dvs. de pierdere în greutate.

Sănătatea dumneavoastră intestinală s-ar putea îmbunătăți

Bananele sunt recomandate de obicei atunci când avem stomacul deranjat, deoarece sunt mai ușor de digerat și pot calma durerile de stomac.

Potrivit BBC Good Food, amidonul din banane acționează ca un prebiotic, furnizând bacteriilor intestinale sănătoase combustibil. În acest fel, se creează un mediu în care acestea se pot reproduce și prospera, făcându-vă intestinul mai sănătos. Sănătatea intestinului are un efect enorm asupra restului corpului, susținând rinichii, inima și sistemul imunitar.

Și dacă vă simțiți puțin balonat, o banană pe zi vă poate ajuta și în acest caz. Un studiu publicat în Anaerobe, care a urmărit 34 de femei care mâncau două banane pe zi, a constatat că participantele sufereau de mult mai puține simptome de balonare.

Veți avea mult mai multă energie

Bananele oferă o doză substanțială și rapidă de energie, fiind o alegere excelentă pentru sportivi.

Potrivit Medical News Today, bananele sunt excelente ca sursă de energie datorită combinației lor de zaharuri naturale și fibre. Zaharurile naturale din banane ajută la furnizarea unui impuls rapid de energie organismului, în timp ce conținutul ridicat de fibre ajută la menținerea unei digestii lente a zahărului. Acest lucru înseamnă că organismul îl consumă într-un ritm mai susținut, spre deosebire de ceva bogat în zahăr, dar sărac în fibre, care produce energie rapidă care se disipează rapid.

Bananele sunt atât de eficiente încât un studiu publicat în PLoS One a constatat că acestea au furnizat același nivel de energie cicliștilor de cursă lungă ca băuturile energizante pe bază de carbohidrați concepute special pentru performanța sportivă, atât înainte de efort, cât și în timpul recuperării.

Sănătatea dumneavoastră pulmonară s-ar putea îmbunătăți

O banană consumată zilnic vă poate ajuta să vă mențineți sănătatea plămânilor, în mare parte datorită nivelului ridicat de potasiu prezent în acest fruct.

Bananele ar putea fi benefice și pentru cei care au afecțiuni pulmonare cronice. Potrivit unui studiu, care a analizat efectele dietei asupra celor care suferă de bronhopneumopatie obstructivă cronică (BPOC), s-a constatat că persoanele care aveau o dietă mai sănătoasă, inclusiv banane, aveau în general mai puține simptome și o funcție pulmonară mai bună (via WebMD). Deși consumul de banane singur nu va determina neapărat o diferență uriașă, bananele ca parte a unei diete variate și nutritive și ca sursă excelentă de potasiu, ar putea ajuta.

Vă pot ajuta să vă protejați ficatul

Potrivit Liver Support, bananele pot ajuta la susținerea ficatului din câteva motive esențiale. Conținutul ridicat de potasiu din banane contribuie la menținerea nivelului de lichide și promovează mișcarea sănătoasă a nutrienților și a subproduselor reziduale prin celule, sprijinind ficatul în funcția sa. Amidonul rezistent și conținutul de fibre al bananelor pot contribui, de asemenea, la moderarea glicemiei și a colesterolului, care, ambele, în niveluri ridicate, pot însemna probleme pentru ficatul dumneavoastră.

Bananele ar putea fi benefice și pentru cei care au deja leziuni hepatice, iar potasiul din banane poate ajuta la prevenirea acestora. Nivelurile scăzute de potasiu pot grăbi dezvoltarea bolii hepatice grase nonalcoolice, potrivit WebMD, în timp ce consumul unei diete bogate în potasiu poate contribui la îmbunătățirea sănătății ficatului.

Tensiunea arterială se poate îmbunătăți

Bananele ar putea contribui la scăderea tensiunii arteriale datorită nivelului lor de potasiu. Potasiul poate reduce efectele sodiului asupra tensiunii arteriale, care o poate crește prin îngustarea vaselor de sânge, ceea ce înseamnă că sângele trebuie să lucreze mai mult pentru a se deplasa în organism (via Cleveland Clinic).

Potasiul reduce această rigiditate și tensiune, ajutând sângele să se deplaseze mai ușor. Prin urmare, dacă tensiunea arterială este un pic ridicată, luați o banană ca gustare.

Dacă mâncați zilnic o banană după un antrenament, vă puteți aștepta să vă recuperați mai repede

Bananele dețin câteva beneficii cheie care le fac o gustare excelentă după antrenament. Natura bogată în carbohidrați a bananelor ajută la producerea insulinei, care apoi ajută la mutarea zahărului din sânge către mușchi, unde este stocat sub formă de glicogen și care este utilizat în timpul exercițiilor. Acest lucru vă ajută mușchii să se pregătească mai repede pentru următoarea sesiune de antrenament.

Potasiul din banane ajută, de asemenea, la prevenirea crampelor musculare după antrenament și la menținerea unui echilibru sănătos al electroliților (există un motiv pentru care potasiul este întotdeauna introdus în băuturile pentru sportivi!).

Consumul zilnic al unei banane ar putea ajuta la funcționarea creierului

Sănătatea creierului nostru este direct afectată de alimentația noastră, iar o dietă nutritivă și variată, bogată în fructe și legume încărcate cu vitamine, ne poate ajuta creierul să funcționeze corect. Bananele pot contribui masiv la această funcție sănătoasă, în special datorită nivelului de vitamina B6.

Vitamina B6 este extrem de importantă pentru sănătatea noastră în multe feluri, ajutând la orice, de la sănătatea ochilor la prevenirea cancerului, conform Healthline, dar unele dintre modurile mai specifice creierului în care ne poate ajuta este rolul său în reglarea dispoziției pozitive și îmbunătățirea funcției creierului. Pe termen lung, vitamina B6 ar putea contribui, de asemenea, la reducerea riscului de apariție a bolii Alzheimer, deși cercetările sunt încă mixte în această privință.

Veți obține o cantitate mare de antioxidanți zilnic

Antioxidanții sunt substanțe chimice care reduc efectele radicalilor liberi, care sunt atomi instabili din corpul nostru care pot provoca îmbătrânirea, deteriorarea celulelor și o serie de boli, în special cancerul (via Medical News Today).

Radicalii liberi pot proveni dintr-o serie de surse, iar obținerea unor surse bune de antioxidanți este vitală pentru a ține sub control acești atomi instabili. Din fericire pentru dieta ta, bananele îi au din plin, ceea ce înseamnă că, dacă mănânci una zilnic, ai putea contribui la protejarea sănătății tale.

Ați putea să vă protejați rinichii de cancer

Un studiu la scară largă publicat în International Journal of Cancer a analizat frecvența apariției carcinomului cu celule renale, un tip de cancer renal, și a examinat legătura dintre dietele bogate în fructe și legume și această boală. Studiul a constatat că, dintre toate alimentele consumate, femeile care mâncau între patru și șase banane pe săptămână aveau cel mai mic risc de a dezvolta cancerul.

