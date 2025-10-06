Rusia va cultiva banane și alte fructe tropicale. Oficial de la Kremlin: Se poate cultiva ”orice”

Rusia se pregătește să înceapă cultivarea bananelor și a altor fructe tropicale, a declarat luni ministrul rus al Agriculturii, Oxana Lut, la un forum internațional dedicat industriei și tehnologiei, desfășurat în orașul rus Ghelendjik de pe coasta Mării Negre, relatează agenția EFE.

'Am început construirea primelor sere pentru banane' și există propuneri pentru cultivarea de asemenea a altor fructe exotice în Rusia, a afirmat Oxana Lut în discursul susținut la forum.

'O persoană care se ocupă cu selecția diferitelor plante ne-a abordat recent. Ne-a spus să-i furnizăm răsaduri de kiwi roșu. Kiwi roșu, o plantă care nu a fost niciodată cultivată în țara noastră', a continuat titulara Ministerului rus al Agriculturii.

Ea a susținut că la ora actuală în Rusia se poate cultiva 'orice', iar după o călătorie efectuată recent în Kazahstan, unde a vizitat sere unde se cultivă banane, nu a exclus posibilitatea unui experiment similar în Rusia, dacă producția se dovedește profitabilă pentru fermierii ruși.

Rusia a inclus în februarie anul acesta bananele pe lista produselor agricole care pot fi cultivate în țară. Guvernatorul regiunii sudice Stavropol, Vladimir Vladimirov, a declarat în vara care a trecut că prima recoltă locală de banane va ajunge la consumatorii ruși în anul 2027.

Guvernul rus a alocat deja un buget în ruble echivalent cu aproximativ 36 de milioane de dolari pentru o cultură de banane care se va întinde pe 45,9 hectare la periferia orașului Nevinnomissk, în regiunea Stavropol, unde ar urma să se producă circa 21.500 de tone de banane anual.

Bananele comercializate în prezent în Rusia sunt importate în special din Ecuador, Columbia și Costa Rica.

