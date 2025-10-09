Banca Angliei avertizează că bula tehnologică a inteligenței artificiale ar putea exploda, trimițând unde de șoc în întreaga lume

Autor: Veronica Andrei
Miercuri, 08 Octombrie 2025, ora 23:27
892 citiri
Banca Angliei avertizează că bula tehnologică a inteligenței artificiale ar putea exploda, trimițând unde de șoc în întreaga lume
Evaluările acțiunilor „par supraevaluate, în special în cazul companiilor tehnologice axate pe AI FOTO Pixabay

Banca Angliei a tras un semnal de alarmă privind formarea unei posibile bule speculative în jurul tehnologiilor bazate pe inteligență artificială (AI), avertizând că o corecție bruscă a piețelor ar putea avea efecte majore la nivel global.

Într-un raport publicat de Comitetul pentru Politică Financiară (FPC), oficialii instituției compară actuala efervescență de pe piețele tehnologice cu „mania dotcom” de la sfârșitul anilor 1990, care s-a încheiat cu o prăbușire severă a valorilor bursiere.

Raportul notează că evaluările acțiunilor „par supraevaluate, în special în cazul companiilor tehnologice axate pe AI”, ceea ce ar putea lăsa piețele vulnerabile în cazul în care entuziasmul față de potențialul acestei tehnologii se diminuează.

O bulă concentrată în SUA, cu ecou global

Deși cea mai mare parte a investițiilor în companii AI este concentrată în Statele Unite, investitori din întreaga lume s-au alăturat valului, ceea ce înseamnă că o scădere accentuată a acțiunilor ar putea avea consecințe în lanț.

Oficialii Băncii Angliei se tem că o eventuală prăbușire a valorilor tehnologice ar putea duce și la o înăsprire a condițiilor de creditare, afectând economiile la nivel global.

Este cel mai puternic avertisment formulat până acum de instituție în legătură cu riscurile asociate boomului AI. Deși recunoaște potențialul tehnologiei de a genera câștiguri pe termen lung, banca atrage atenția că volumul uriaș al investițiilor — de ordinul sutelor de miliarde de dolari în centre de date și infrastructură — creează vulnerabilități majore dacă promisiunile sectorului nu se materializează.

Riscuri multiple: geopolitică, comerț și credibilitatea Rezervei Federale

În același raport trimestrial, FPC evidențiază și alte riscuri „ridicate”, între care tensiunile geopolitice, fragmentarea comerțului global și incertitudinile legate de politica SUA, inclusiv criticile aduse de Donald Trump Rezervei Federale.

Banca avertizează că o pierdere bruscă a încrederii în Rezerva Federală ar putea afecta stabilitatea dolarului american și ar duce la creșterea costurilor de împrumut pentru guverne din întreaga lume.

„Riscul unei corecții abrupte a piețelor a crescut”, se arată în raport. „Materializarea acestor riscuri globale ar putea avea un impact semnificativ asupra Regatului Unit, ca economie deschisă și centru financiar internațional.”

Semnele unei piețe tensionate

Analiștii Băncii subliniază că proporția celor mai mari cinci companii tehnologice americane în indicele S&P 500 a ajuns la 30%, cel mai ridicat nivel din ultimii 50 de ani. Raportul dintre câștiguri și prețul acțiunilor este, de asemenea, la minime similare cu cele din vârful bulei dotcom, acum un sfert de secol.

Printre posibilii „factori de scădere” identificați se numără progresul mai lent al tehnologiilor AI, lipsa adopției comerciale, creșterea competiției și blocajele în lanțurile de aprovizionare cu energie, date și materii prime necesare pentru dezvoltarea modelelor avansate.

Totuși, Banca Angliei precizează că există atât riscuri negative, cât și oportunități, în funcție de modul în care sectorul AI va evolua.

O piață în euforie

Avertismentul vine pe fondul unei creșteri spectaculoase a valorii companiilor de tehnologie, care a împins indicii bursieri americani la niveluri record, în ciuda incertitudinilor geopolitice.

Gigantul producător de cipuri Nvidia, devenit recent cea mai valoroasă companie din lume, este exemplul cel mai vizibil al acestei euforii.

Deși Banca Angliei nu a menționat nume specifice, mesajul este clar: piața este vulnerabilă la o schimbare bruscă de percepție — iar o eventuală corecție ar putea afecta direct costurile și disponibilitatea finanțării pentru gospodării și întreprinderi.

Hackerii și regimurile autoritare încearcă tot mai des să folosească AI-ul pentru atacuri cibernetice, manipulare și propagandă
Hackerii și regimurile autoritare încearcă tot mai des să folosească AI-ul pentru atacuri cibernetice, manipulare și propagandă
Hackerii și regimurile autoritare folosesc cât mai des inteligența artificială pentru diverse atacuri cibernetice, manipulare sau chiar propagandă. Asta reiese din cel mai nou raport de...
Google lansează Gemini 2.5: primul AI capabil să navigheze pe internet ca un om real
Google lansează Gemini 2.5: primul AI capabil să navigheze pe internet ca un om real
Google duce interacțiunea cu inteligența artificială la un nou nivel. Noul model Gemini 2.5 Pro Computer Use, dezvoltat de filiala DeepMind, poate naviga pe web, derula pagini, apăsa butoane,...
#banca anglia, #avertisment, #bula, #inteligenta artificiala , #stiri externe
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Schimbare radicala! Anuntul facut dupa ce Donald Trump a cerut arestarea primarului din Chicago
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Ronaldo a devenit miliardar, dar un roman "complet necunoscut" e mult mai bogat! Au ramas "masca": "99% nu ati auzit de el"

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Un apropiat al lui Putin, îndemn înfricoșător legat de o putere nucleară: ”Ardeți țara satanică”
  2. Trump s-ar putea duce la sfârşitul săptămânii în Orientul Mijlociu. Negocierile între Israel şi Hamas "avansează foarte bine", a dat el asigurări VIDEO
  3. Statele Unite vor crește rolul României în strategia lor pentru Orientul Mijlociu, anunță Oana Țoiu, după întâlnirea cu Marco Rubio
  4. Macron, îndemnat chiar și de aliați să demisioneze pentru a pune capăt crizei politice din Franţa. Se așteaptă reacția președintelui
  5. Banca Angliei avertizează că bula tehnologică a inteligenței artificiale ar putea exploda, trimițând unde de șoc în întreaga lume
  6. "Ies la iveală jafurile cu complici din interior". Ministrul Finanţelor acuză nereguli grave în scandalul fraudei de aproape 4 milioane de lei de la o firmă din Craiova
  7. Oamenii de știință au dezvăluit cum arăta primul animal de pe Pământ
  8. Președintele Milei cântă pe scenă în timp ce economia Argentinei se confruntă cu o criză profundă. “Sunt om. Poate nu pare, dar sunt” VIDEO
  9. Oana Țoiu a discutat cu Marco Rubio despre vizita lui Nicușor Dan la Casa Albă. Când se vor întâlni cei doi șefi de stat VIDEO
  10. Bani pentru arme nucleare. Hackerii lui Kim Jong-un au furat peste 2 miliarde de dolari în criptomonede doar în 2025