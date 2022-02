Banca Centrală Europeană ar putea majora dobânda de politică monetară spre finalul anului. Knot: ”Nu văd motive pentru care am adopta o măsură diferită”

Klaas Knot, guvernatorul Băncii centrale a Olandei şi membru în consiliul guvernatorilor Băncii Centrale Europene, a declarat duminică, 6 februarie, că se aşteaptă ca Banca Centrală Europeană (BCE) să majoreze dobânda de politică monetară în trimestrul patru al acestui an.

Într-un interviu acordat unui post de televiziune, Knot, renumit pentru poziţia sa privind necesitatea unor dobânzi ridicate pentru a menţine inflaţia sub control, a spus că susţine diminuarea cât mai rapid posibil a programului de achiziţionare de active.

"Personal, mă aştept ca prima majorare de dobândă să aibă loc undeva în trimestrul patru al acestui an... În mod normal am creşte dobânda cu un sfert de punct. Nu văd motive pentru care am adopta o măsură diferită", a spus Klaas Knot, care a adăugat că o a doua majorare a costului creditului ar putea urma la începutul lui 2023.

Comentariile lui Klaas Knot vin la câteva zile după ce preşedintele BCE, Christine Lagarde, a evocat posibilitatea majorării dobânzii de bază în 2022, dar a adăugat că o astfel de decizie este "puţin probabilă".

În timp ce alte bănci centrale importante, precum Rezerva Federală americană şi Banca Angliei, se pregătesc că înăsprească politica monetară, BCE a decis, joi, să menţină dobânzile şi strategia nemodificate.

La fel ca la reuniunea din luna decembrie 2021, Consiliul guvernatorilor BCE a decis, joi, că rata dobânzii la operaţiunile principale de refinanţare şi ratele dobânzilor la facilitatea de creditare marginală şi la facilitatea de depozit vor rămâne nemodificate la nivelurile de 0,00%, 0,25%, respectiv minus 0,50%. De asemenea, acelaşi Consiliu a hotărât că va continua să ofere stimulente prin efectuarea de achiziţii nete de active în cadrul programului de achiziţionare în regim de urgenţă în caz de pandemie (pandemic emergency purchase programme - PEPP).

Cu toate acestea, pieţele de obligaţiuni mizează, încă de pe acum, pe faptul că "gardienii" euro vor majora costul creditului cu aproximativ 40 de puncte de bază până la finalul anului.

"Primele două majorări de dobândă vor urma foarte rapid una după alta, astfel încât să ne scoată din teritoriul negativ", a apreciat Klaas Knot. "După aceea, dacă nu vom vedea o spirală de tip salarii-preţuri şi dacă estimările inflaţioniste vor rămâne ancorate în jurul ţintei noastre de 2%, nu văd motive pentru care ar trebui să majorăm dobânzile semnificativ şi rapid", a adăugat oficialul.

Înainte de a majora dobânda de politică monetară, BCE trebuie să pună capăt programelor sale de achiziţionare de active, care conform calendarului actual urmează să se reducă treptat până la 20 de miliarde de euro în fiecare lună din trimestrul patru. "Consiliul guvernatorilor anticipează încetarea achiziţiilor nete puţin înainte de a iniţia majorarea ratelor dobânzilor reprezentative ale BCE", a anunţat, joi, BCE în comunicatul publicat la finalul reuniunii de politică monetară.

