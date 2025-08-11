Riscuri sporite asupra depunerilor bancare? Îngrijorările Băncii Centrale Europene

Banca Centrală Europeană - BCE a efectuat un studiu amplu asupra mai multor bănci europene pe care le supraveghează direct, pe fondul temerilor că în anumite situații pot apărea retrageri masive de bani din depozite, care să pună în pericol stabilitatea sistemului financiar.

Îngrijorările BCE sunt legate de posibilitatea ca panica stârnită pe rețelele sociale, coroborată cu digitalizarea serviciilor financiare, să producă efecte incontrolabile, mai ales în situațiile de stres asupra sistemului financiar.

Prin urmare, BCE a introdus conceptul de depozite riscante, ca o abordare nouă pentru evaluarea factorilor determinanți care pot genera acest tip de comportament.

Digitalizarea finanțelor, influență tot mai mare asupra deponenților

Criza bancară din martie 2023, inclusiv cazul Silicon Valley Bank, a evidențiat modul în care serviciile financiare digitale și diseminarea rapidă a știrilor prin platforme precum X (fostul Twitter) pot accelera retragerile de depozite, avertizează BCE, în cadrul unui studiu analizat de Risco.ro.

Digitalizarea finanțelor și rolul rețelelor sociale vor influența probabil din ce în ce mai mult comportamentul deponenților individuali. Implementarea serviciilor bancare online pe scară largă a început deja după criza financiară din 2007-2009, dar s-a accelerat după perioada Covid-19.

Până la sfârșitul anului 2024, aproximativ 85% dintre băncile din UE care participau la Mecanismul unic de supraveghere, așa-numitele instituții semnificative, ofereau o aplicație de banking mobil.

Decizii aplicabile la un buton distanță

Un acces mai convenabil și mai rapid la serviciile bancare digitale (și la știrile legate de banca lor locală) poate face comportamentul deponenților individuali mai sensibil la orice schimbări care le afectează economiile și deciziile de investiții.

În perioadele normale, deponenții individuali pot deveni mai dispuși să își transfere fondurile către opțiuni cu randament mai mare atunci când politica monetară se înăsprește și ratele dobânzilor cresc.

În timpul episoadelor de stres, depozitele pot deveni mai volatile, amplificate și mai mult de fluxurile de știri negative, deoarece clienții individuali pot reacționa imediat accesându-și contul bancar online sau prin intermediul telefonului mobil inteligent.

Riscuri sporite în perioadele de stres asupra sistemului

Concluziile studiului realizat de BCE arată că utilizarea sporită a serviciilor bancare online amplifică ușor retragerile mari din depozite în perioadele de stres, deși acest efect nu este exacerbat de disponibilitatea aplicațiilor bancare mobile.

Este important de menționat că nici serviciile bancare online, nici utilizarea aplicațiilor mobile nu au un efect cauzal asupra volatilității depozitelor în perioadele normale.

În schimb, rolul rețelelor sociale în stimularea retragerilor de depozite pare a fi semnificativ în cazuri idiosincratice, cum ar fi în timpul crizei din Silicon Valley Bank, mai degrabă decât să fie un motor sistematic de instabilitate.

