Riscuri sporite asupra depunerilor bancare? Îngrijorările Băncii Centrale Europene

Luni, 11 August 2025, ora 16:36
208 citiri
Riscuri sporite asupra depunerilor bancare? Îngrijorările Băncii Centrale Europene
Banca Centrală Europeană - BCE a efectuat un studiu amplu

Banca Centrală Europeană - BCE a efectuat un studiu amplu asupra mai multor bănci europene pe care le supraveghează direct, pe fondul temerilor că în anumite situații pot apărea retrageri masive de bani din depozite, care să pună în pericol stabilitatea sistemului financiar.

Îngrijorările BCE sunt legate de posibilitatea ca panica stârnită pe rețelele sociale, coroborată cu digitalizarea serviciilor financiare, să producă efecte incontrolabile, mai ales în situațiile de stres asupra sistemului financiar.

Prin urmare, BCE a introdus conceptul de depozite riscante, ca o abordare nouă pentru evaluarea factorilor determinanți care pot genera acest tip de comportament.

Digitalizarea finanțelor, influență tot mai mare asupra deponenților

Criza bancară din martie 2023, inclusiv cazul Silicon Valley Bank, a evidențiat modul în care serviciile financiare digitale și diseminarea rapidă a știrilor prin platforme precum X (fostul Twitter) pot accelera retragerile de depozite, avertizează BCE, în cadrul unui studiu analizat de Risco.ro.

Digitalizarea finanțelor și rolul rețelelor sociale vor influența probabil din ce în ce mai mult comportamentul deponenților individuali. Implementarea serviciilor bancare online pe scară largă a început deja după criza financiară din 2007-2009, dar s-a accelerat după perioada Covid-19.

Până la sfârșitul anului 2024, aproximativ 85% dintre băncile din UE care participau la Mecanismul unic de supraveghere, așa-numitele instituții semnificative, ofereau o aplicație de banking mobil.

Decizii aplicabile la un buton distanță

Un acces mai convenabil și mai rapid la serviciile bancare digitale (și la știrile legate de banca lor locală) poate face comportamentul deponenților individuali mai sensibil la orice schimbări care le afectează economiile și deciziile de investiții.

În perioadele normale, deponenții individuali pot deveni mai dispuși să își transfere fondurile către opțiuni cu randament mai mare atunci când politica monetară se înăsprește și ratele dobânzilor cresc.

În timpul episoadelor de stres, depozitele pot deveni mai volatile, amplificate și mai mult de fluxurile de știri negative, deoarece clienții individuali pot reacționa imediat accesându-și contul bancar online sau prin intermediul telefonului mobil inteligent.

Riscuri sporite în perioadele de stres asupra sistemului

Concluziile studiului realizat de BCE arată că utilizarea sporită a serviciilor bancare online amplifică ușor retragerile mari din depozite în perioadele de stres, deși acest efect nu este exacerbat de disponibilitatea aplicațiilor bancare mobile.

Este important de menționat că nici serviciile bancare online, nici utilizarea aplicațiilor mobile nu au un efect cauzal asupra volatilității depozitelor în perioadele normale.

În schimb, rolul rețelelor sociale în stimularea retragerilor de depozite pare a fi semnificativ în cazuri idiosincratice, cum ar fi în timpul crizei din Silicon Valley Bank, mai degrabă decât să fie un motor sistematic de instabilitate.

Microsoft și reclamele „deghizate” din Windows 11. Este o alertă reală sau doar o strategie de vânzare a gigantului tech?
Microsoft și reclamele „deghizate” din Windows 11. Este o alertă reală sau doar o strategie de vânzare a gigantului tech?
Chiar și atunci când nu folosește Start Menu pentru a afișa reclame vizibile, Microsoft găsește metode mai subtile de a-și promova serviciile. Una dintre acestea este folosirea unor mesaje...
Unul dintre cei mai influenți investitori de pe piața de capital avertizează: "Creșterea taxelor poate alunga banii din România"
Unul dintre cei mai influenți investitori de pe piața de capital avertizează: "Creșterea taxelor poate alunga banii din România"
Andrei Siminel, unul dintre cei mai influenți investitori de pe piața de capital din România, susține că țara are nevoie urgentă de proiecte mari, transparente și cu efecte măsurabile,...
#Banca Centrala Europeana , #economie politica
Parteneri Ziare.Com
Risco.ro
Prezentare de business de succes. Cum captezi atentia si cum impresionezi audienta?
Risco.ro
Preventia in afaceri inseamna monitorizarea firmelor-partenere. Alertele RisCo te tin la curent cu evolutia partenerilor tai!
Risco.ro
Firma e noul portofel? ANAF trage un semnal de alarma: firmele deduc ilegal TVA pentru imbracaminte, electrocasnice si cosmetice.

Ep. 115 - Ce s-a dat de pomana pentru Iliescu

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Riscuri sporite asupra depunerilor bancare? Îngrijorările Băncii Centrale Europene
  2. Microsoft și reclamele „deghizate” din Windows 11. Este o alertă reală sau doar o strategie de vânzare a gigantului tech?
  3. Unul dintre cei mai influenți investitori de pe piața de capital avertizează: "Creșterea taxelor poate alunga banii din România"
  4. Cât a ajuns să coste un sandviș în Aeroportul Otopeni, după intrarea în vigoare a „Ordonanței Austerității”
  5. Industria auto din România, afectată puternic de haosul deciziilor privind programul Rabla. Producătorii solicită decizii urgente
  6. Afacerile românești, în mare pericol. Creștere cu 22% a numărului de firme aflate pe pierdere. Al doilea an consecutiv în declin. Raport dur al BNR
  7. Un elev care dădea examenul pentru obținerea permisului auto a făcut infarct în timpul probei. Acuzațiile care i se aduc examinatorului
  8. Schimbările propuse pentru Pilonul 2 sunt neconstituționale?
  9. BNR menține dobânda-cheie la 6,50% - TradeVille
  10. Deficitul comercial al României, în continuă creștere. Am importat bunuri de peste 64 de miliarde de euro, în primele șase luni din 2023. Exporturile sunt mult mai slabe