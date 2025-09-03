Schimbare cu implicații uriașe pe plan internațional: Băncile centrale dețin mai mult aur decât titluri SUA de trezorerie!

Pentru prima data în ultimii 30 de ani, băncile centrale internaționale au rezerve de aur mai valoroase decât deținerile de titluri americane de stat.

Analiștii financiari arată că asistăm la o schimbare pe plan internațional cu implicații uriașe, echivalentă cu semnarea Acordului de la Bretton Woods în 1944 sau cu șocul Nixon din 1971, când SUA au abandonat ultimele vestigii ale standardului aur.

Factorii principali care determină această evoluție istorică sunt, pe de o parte, poziția administrației Trump cu privire la prioritizarea economiei productive în dauna zonei financiare, dar și eforturile unor țări de a-și de-dolariza economiile, printre care China, care a cumpărat cantități mari de aur în ultima perioadă.

O re-echilibrare istorică

Lumea s-ar putea să asiste la una dintre cele mai semnificative re-echilibrări globale pe care le-a experimentat în istoria recentă, susține Charles-Henry Monchau, directorul diviziei Investiții a grupului bancar elvețian SYZ, într-o analiză publicată recent, consultată de Risco.ro.

Această schimbare va remodela peisajul financiar global în următorii ani și va avea implicații atât pentru economiile naționale, pentru companii, cât și pentru investitorii individuali, fiind determinată de poziția administrației Trump legată de dolar și de statutul acestuia de monedă internațională de rezervă.

Numit de francezi ”privilegiul exorbitant al SUA”, statutul de monedă internațională de rezervă al dolarului a adus Statelor Unite beneficii în plan financiar, dar reversul medaliei s-a manifestat în slăbirea statutului economiei americane în plan productiv și în creșterea dependenței de economia chineză.

Pentru a aproviziona lumea cu dolari, SUA au trebuit să înregistreze deficite comerciale, care au erodat, în timp, baza industrială a economiei americane.

Fabricile și locurile de muncă au fost transferate în străinătate. Națiunile străine și-au folosit profiturile pentru a investi în piețele de capital americane și în datoria lor.

Între timp, piețele financiare au tot crescut, pe măsură ce America s-a financiarizat, dar a devenit din ce în ce mai puțin relevantă la nivel de producție mondială.

SUA, cea mai mare rezervă mondială de aur

Administrația Trump vede lucrurile într-un mod diferit de predecesorii săi, insistând că acum este momentul ca Washingtonul să acorde prioritate economiei reale în detrimentul Wall Street.

Iar vicepreședintele JD Vance a numit statutul de rezervă al dolarului drept o ”taxă” asupra producătorilor americani.

Relocalizarea producției americane implică tarife vamale, dar și slăbirea dolarului american, pentru a face exporturile americane mai competitive. Prin urmare, aurul câștigă rapid teren.

Trebuie menționat că SUA dețin mai mult aur decât următoarele trei țări la un loc, fiind lider detașat pe plan mondial: SUA are 8.133 de tone, apoi urmează Germania (3.350 de tone), Italia (2.452 de tone), Franța (2.437 de tone), Rusia (2.330 de tone), China (2.299 de tone) și Elveția (1.040 de tone).

