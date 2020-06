Lipsa clientilor si volumul mare de depozite ii fac pe bancheri sa mai ʺlase la pretʺ

Ziare.

Privit prin prisma clientilor, situatia e divergenta: cei ce au economii , vor dori sa incaseze de la banci dobanzi mai mari; cei ce iau credite, vor dori sa li se perceapa dobanzi cat mai mici. Pentru o banca insa, importanta este marja de dobanda : diferenta intre ceea ce incaseaza de la cei carora le da imprumuturi si ceea ce le plateste celor care au depozite. Iata cum a evoluat aceasta marja in luna aprilie.Pe segmentul credite-depozite in lei marja de dobanda a scazut cu 31 puncte baza luna/luna pana la 5.93 puncte procentuale in aprilie, minimul din noiembrie 2017. Evolutia a fost determinata de diminuarea ratei de dobanda la credite cu un ritm lunar de 30 puncte baza la 8.68%. Rata de dobanda la depozite a urcat cu un punct baza luna/luna la 2.75%. Totodata, marja de dobanda la creditele-depozitele noi in lei s-a redus cu un ritm lunar de 91 puncte baza la 5.56 puncte procentuale in aprilie (minimul din ianuarie 2017). Rata de dobanda la credite s-a diminuat cu 90 puncte baza luna/luna la 8.21%, iar rata de dobanda la depozite a crescut cu un punct baza luna/luna la 2.65%.Pe de alta parte, marja neta de dobanda la creditele-depozitele in sold in euro a crescut cu un punct baza luna/luna la 1.97 puncte procentuale in aprilie, pe fondul ajustarii ratei de dobanda la depozite cu un punct baza luna/luna la 0.12% (minim istoric) si consolidarii ratei de dobanda la credite la 2.08%. Pe segmentul credite-depozite noi in euro marja neta de dobanda a urcat cu 22 puncte baza luna/luna la 2.25 puncte procentuale in aprilie, maximul din aprilie 2019. Evolutia a fost determinata de cresterea ratei de dobanda la credite cu 19 puncte baza luna/luna la 2.31% si de scaderea ratei de dobanda la depozite cu trei puncte baza luna/luna la 0.06% (minim istoric).In consecinta, in perioada ianuarie-aprilie marjele nete de dobanda s-au redus la creditele-depozitele in lei cu 51 puncte baza la cele in sold si cu 61 puncte baza la cele noi. Pe de alta parte, marjele nete de dobanda au crescut la creditele-depozitele in EUR in primele patru luni din 2020: cu trei puncte baza la cele in sold si cu 29 puncte baza la cele noi.ʺNe asteptam ca dinamica marjelor nete de dobanda sa fie dependenta pe termen scurt de factori precum: deciziile si semnalele de politica monetara (SUA, Zona Euro, regiune si Romania); evolutia perceptiei de risc pe pietele financiare internationale si provocarile din sfera finantelor publice in context electoral si evolutie a economiei la un ritm sub potential in Romania. Din perspectiva termenului mediu prognozam convergenta marjelor de dobanda la lei spre cele inregistrate la euroʺ este de parere Andrei Radulescu, directorul Directiei de Analiza Macroeconomica din cadrul Bancii Transilvania.