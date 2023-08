Clienții unei bănci au putut retrage mii de euro de la ATM-uri, deși aveau contul gol. Cum a fost posibil VIDEO

Banca irlandeză Bank of Ireland și-a cerut scuze miercuri, 16 august, după ce a soluţionat o problemă tehnică ce le-a permis clienţilor săi să retragă sau să transfere mai mulţi bani decât deţineau, relatează AFP.

Această problemă a condus la formarea unor cozi în faţa bancomatelor în ţară, marţi, până la miezul nopţii, pe măsură ce se răspândea zvonul că se puteau retrage bani ”gratuit”, fiind necesară intervenția polițiștilor.

JUST IN: Last night 🇮🇪 Bank of Ireland ATMs experience a glitch, allowing people with as little as €0 in their accounts to withdraw €1000 at a time. 😮

People formed long lines to withdraw funds that weren’t there’s before police sent them away. 👀

