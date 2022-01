O bancă europeană a transferat din greșeală 130 de milioane de lire sterline. Cine sunt „norocoșii” care trebui să dea acum banii înapoi

Mii de britanici au primit un cadou surpriză în ziua de Crăciun, când banca europeană Santander a depus accidental în conturile lor o sumă totală de 130 de milioane de lire sterline (176 de milioane de dolari) prin intermediul a 75.000 de tranzacţii, relatează CNBC.

Greşeala s-a întâmplat când plăţile din 2.000 de conturi ale unor companii din Marea Britanie au fost procesate de două ori, ceea ce înseamnă că unii angajaţi şi-au văzut salariile dublate, în timp ce furnizorii au primit şi ei mai mult decât se aşteptau.

Banca a spus că plăţile duplicate au fost cauzate de ”o problemă de programare” care a fost acum rectificată.

Instituţia financiară încearcă în prezent să recupereze plăţile greşite, dintre care multe au intrat în conturi bancare operate de bănci concurente.

”Ne pare rău că, din cauza unei probleme tehnice, unele plăţi de la clienţii noştri corporativi au fost duplicate incorect în conturile destinatarilor. Niciunul dintre clienţii noştri nu a fost lăsat fără bani şi vom lucra din greu cu multe bănci din Marea Britanie pentru a recupera tranzacţiile duplicate în zilele următoare”, a declarat un purtător de cuvânt al Santander pentru CNBC”.

Informaţiile sugerează că incidentul ar fi putut afecta starea de spirit a unor angajaţi în ziua de Crăciun şi în aşa-numita Boxing Day.

”Mi-a distrus perioada de vacanţă pentru că am crezut că am plătit sute de mii din greşeală – am crezut că am făcut ceva greşit. Am crezut că sunt doar eu şi că o să am probleme la serviciu”, a declarat un director de salarizare pentru BBC”.

Directorul a adăugat că Santander nu a împărtăşit modul în care companiile ar trebui să explice a doua plată personalului şi nici nu a furnizat informaţii despre cum ar trebui rambursată aceasta.

Santander a spus că procesul de recuperare a fondurilor este un proces industrial cunoscut sub numele de ”procesul de recuperare a erorilor bancare”. Aceasta a adăugat că a început să lucreze cu alte bănci în conformitate cu acest proces şi că aceste bănci vor căuta să recupereze plăţile accidentale din conturile clienţilor lor. Santander a precizat că are şi capacitatea de a recupera fondurile direct din conturile oamenilor.

