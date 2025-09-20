Secrete dezvăluite de la banchetul regelui Charles: Surpriză mare, Trump a stat lângă altă femeie, nu alături de Melania VIDEO

Palatul Buckingham a dezvăluit o multitudine de detalii secrete despre banchetul de stat de la Castelul Windsor găzduit de Regele Charles al III-lea pentru Donald Trump – de la cele 139 de lumânări la cele 1.452 de tacâmuri. Printre informațiile neobișnuite, apare și o surpriză mare: Trump a stat lângă altă femeie toată seara, nu alături de Melania. Președintele american a fost așezat la masă lângă Regele Charles, în stânga, iar în dreapta, Prințesa de Wales, Catherine.

De cealaltă parte a mesei festive de la banchetul ținut la Castelul Windsor, Melania Trump a fost flancată de Regina Camilla și Prințul de Wales, William, conform protocolului regal, potrivit The Guardian.

În Sala St. George a Castelului Windsor, masa lungă de 50 de metri se întinde pe toată lungimea sălii, oferind o indicație tentantă a ierarhiei dintre cei 160 de invitați.

Se spune că aranjamentele au fost opera Ministerului de Externe și al Commonwealth-ului și a Casei Regale, iar protocolul își are locul, dar nu există nicio îndoială că Downing Street și Casa Albă au avut o direcție puternică, contribuind la intriga legată de cine a fost lângă cine.

După o perioadă extenuantă de atenție media, a vrut Morgan McSweeney, șefa de cabinet a lui Keir Starmer, aflată sub critici, să-l tragă de ureche pe Rupert Murdoch, care fusese plasat lângă el?

A fost decizia Prințesei Anne să stea la o distanță accesibilă de Rachel Reeves, care se afla de cealaltă parte a ambasadorului SUA, Warren Stephens? Se spune că sora Regelui este supărată pe cancelar din cauza modificărilor aduse legilor succesorale în ceea ce privește fermele. Sau poate a fost opera lui Reeves și ea nutrește un interes secret pentru sporturile ecvestre?

Nu a fost nevoie să se privească cu nerăbdare după un cartonaș cu nume la intrarea în sală. Oaspeții au fost rugați să intre doi câte doi, dându-le un semn puternic cu privire la locurile lor alocate. Au fost acompaniați de o orchestră de pe balconul de deasupra în timp ce făceau acest lucru, una dintre compoziții fiind „You Can’t Always Get What You Want”, hit-ul lui Rolling Stones.

Keir Starmer a stat lângă Stephen Schwarzman

Potrivit lui Chris Ruddy, directorul executiv al canalului de cablu de dreapta Newsmax Media, așezat în mijlocul mesei, președintele SUA are o relație minunată cu Regele, care se afla în stânga sa, dar „a avut cea mai mare parte a conversației de aseară cu Kate (Prințesa de Wales)”.

Acest lucru ar fi putut fi o dezamăgire pentru Michael Boulos, ginerele președintelui prin căsătoria sa cu Tiffany Trump, care se afla de cealaltă parte a lui Kate. În calitate de director executiv al conglomeratului Scoa Nigeria, care activează în distribuția, asamblarea și vânzarea de echipamente auto, printre altele, el a avut, fără îndoială, o mulțime de anecdote fascinante de împărtășit.

A fost oarecum o surpriză faptul că Murdoch a fost invitat la banchet, având în vedere că este dat în judecată de Trump pentru 10 miliarde de dolari (7,5 miliarde de lire sterline) pentru publicarea de către Wall Street Journal a unui articol care susținea că a scris un bilet „obscen” infractorului sexual condamnat Jeffrey Epstein, de ziua lui.

Presa lui Murdoch a avut nenumărate conflicte și cu familia regală, ziarele News Corp ale lui Murdoch cerându-și scuze și plătindu-i la începutul acestui an celui mai mic fiu al Regelui, Harry, pentru intruziuni repetate în viața sa privată și în cea a mamei sale, Diana, Prințesa de Wales.

Cu toate acestea, bărbatul în vârstă de 94 de ani era așezat între a cincea sa soție, Elena, în vârstă de 67 de ani, și șefa de cabinet a lui Starmer, McSweeney, în vârstă de 48 de ani. Judecata politică a lui McSweeney a fost pusă sub semnul întrebării în ultimele săptămâni, în parte din cauza declinului mentorului său, Peter Mandelson, care a fost concediat în urma dezvăluirilor despre corespondența sa anterioară cu Epstein. Poate că Murdoch și McSweeney, nefiind tovarăși de relație naturali, au reușit să găsească o cauză comună în necazurile lor legate de Epstein.

Sunt vremuri disperate pentru prim-ministrul britanic – iar vizita de stat a lui Trump ascunde tot felul de capcane –, dar anunțul privind investițiile noi din partea SUA în valoare de 150 de miliarde de lire sterline este o adevărată binecuvântare. Din cele 150 de miliarde de lire sterline, 90 de miliarde reprezintă un angajament al firmei de capital privat Blackstone de a investi în Marea Britanie în următorul deceniu, astfel că directorul executiv al grupului de investiții, Stephen Schwarzman, a ocupat un loc de onoare lângă Keir Starmer.

