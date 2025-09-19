Scandal în bucătăria Castelului Windsor, în timpul banchetului dedicat lui Trump. Agenți ai Secret Service ar fi intrat să-i verifice pe bucătarii regelui

Președintele Trump a stat la masă între Regele Charles și Prințesa de Wales - FOTO: X@maddyforcenow

Banchetul oferit de Casa Regală britanică, la Castelul Windsor, în onoarea președintelui SUA, Donald Trump, și a soției sale, Melania, a fost strălucitor, dar a prilejuit și momente tensionate la nivel organizatoric - chiar dacă înalții oficiali nu le-au cunoscut, la acel moment.

Surse britanice citate de publicația Daily Mail au dezvăluit că agenți ai Secret Service, dintre cei care asigurau protecția familiei Trump, au intrat în bucătăria Castelului Windsor. Chiar în timp ce pregăteau meniul pentru masa oficială, bucătarii Casei Regale britanice au fost verificați, inopinat, de agenții americani. Un martor susține, despre atmosfera din bucătărie, că de la o "ușoară iritare a escaladat într-un schimb aprins de replici, cu voci ridicate de ambele părți". Mai mulți membri ai Secret Service ar fi intrat în bucătărie pentru a supraveghea pregătirile pe care le realizau bucătarii Casei Regale și chiar pentru a gusta mâncarea - gest pe care unii dintre membrii britanici ai personalului "l-au considerat perturbator". Bucătarii aveau sarcina să elaboreze impecabil trei feluri de mâncare. Ei "au devenit frustrați pe măsură ce agenții Secret Service verificau și chiar degustau în mod repetat toată mâncarea".

Pe de altă parte însă, oficialii Palatului au declarat că nu cunosc să se fi produs un asemenea incident în culise și au calificat aceste dezvăluiri drept „categoric neadevărate”. Organizatorii britanici au insistat că relația lor cu colegii americani "a fost extrem de caldă și de susținere pe tot parcursul evenimentului".

În salonul oficial, cina spectaculoasă a inclus un meniu cu trei feluri de mâncare, scris în limba franceză. Preparatele principale au fost pannacotta de creson de Hampshire cu biscuiți de parmezan și salată cu ou de prepeliță. Pe masă s-au aflat 1.452 de tacâmuri de argint și câte cinci pahare de vin de persoană. Ca desert s-a oferit înghețată de vanilie cu sorbet de zmeură din Kent și prune poșate.

