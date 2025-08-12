Băncile occidentale fac profituri uriașe în Rusia, chiar sub presiunea sancțiunilor internaționale. Din ce își câștigă banii

Cea mai mare bancă occidentală rămasă în Rusia, Raiffeisen Bank International, a raportat un profit semestrial de peste un miliard de dolari, în creștere cu aproape 18%, în pofida presiunilor occidentale de a părăsi piața.

Filiala din Rusia a grupului austriac Raiffeisen Bank International (RBI) a înregistrat în primul semestru un profit net de 83,9 miliarde de ruble (aproximativ 1,05 miliarde de dolari), în creștere cu 17,8% față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit standardelor contabile rusești, relatează Reuters.

RBI a beneficiat de pe urma intermedierii transferurilor internaționale de bani și a dobânzilor ridicate la depozite, într-un context în care sancțiunile occidentale au blocat accesul majorității băncilor ruse la sistemul global SWIFT.

Banca se află sub presiunea Statelor Unite și a autorităților europene pentru a-și reduce prezența în Rusia, proces pe care l-a început. În al doilea trimestru, grupul a raportat însă o pierdere, după o depreciere de 1,2 miliarde de euro legată de un litigiu în Rusia.

Recent, o instanță rusă a ridicat o măsură care bloca vânzarea filialei, dar RBI avertizează că alte obstacole, precum aprobările autorităților ruse, persistă.

Filiala rusă a băncii italiene UniCredit a raportat, la rândul său, o creștere anuală de 39% a profitului în primul semestru, susținută de reducerea provizioanelor pentru credite neperformante și de câștigurile din tranzacționare.

