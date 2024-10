Revolut își va deschide sucursala din România până la finalul anului. La ce schimbări trebuie să se aștepte clienții

Banca digitală Revolut va avea o sucursală în România până la finalul acestui an, deși nu va avea o prezență fizică în țară. Clienții existenți și cei noi vor primi numere de cont în format internațional care încep cu "RO".

Revolut mai are astfel de sucursale în Irlanda, Franţa, Spania, Olanda, Germania şi vor urma până la final de an România, Belgia şi Italia. Revolut Bank UAB are licență bancară în Lituania, dar a obținut una și în Mexic. Companie urmează să se extindă în India, zona Asia-Pacific și America de Sud.

În România, Revolut are peste 4 milioane de clienţi retail, fiind a doua cea mai mare piaţă după Regatul Unit, cu 10 milioane de clienţi retail.

"Sucursala va începe să funcţioneze efectiv în decembrie 2024, când migrarea clienţilor existenţi va fi completă, asigurând în continuare o prezenţă integral digitală a serviciilor bancare (fără prezența unei reţele bancare fizice). Dar acest proces este unul în etape. Pe fond, experienţa clientului va rămâne la fel, doar că va beneficia de un nou IBAN local emis de către Revolut Bank UAB Sucursala Bucureşti", a declarat Gabriela Simion, general manager Revolut Bank UAB Sucursala România.

Atât clienţii existenţi, cât şi noii clienţi Revolut din România vor primi un IBAN Revolut românesc. Principala schimbare este că utilizatorii vor putea să folosească acest cont ca un cont bancar principal - să primească salariul sau alte forme de venituri (pensie, ajutoare sociale) în acest cont, să efectueze plăţile recurente prin debit direct, să îşi plătească taxele şi impozitele sau utilităţile.

"Avem planuri mari în continuare în România. Planurile noastre sunt să continuăm să creştem în această piaţă, unde clienţii ne privesc cu multă simpatie şi încredere, şi să devenim principalul cont bancar pentru milioane de utilizatori. Vrem să fim prima opţiune de digital banking pentru clienţii români şi să răspundem nevoilor financiare, indiferent de etapa de viaţă în care se află", a spus Antoine Le Nel, chief growth and marketing officer Revolut.

El a mai spus că, dacă la finalul anului trecut, compania avea 38 de milioane de clienţi, la nivel global, creşterea susţinută din 2024 va duce compania la peste 50 de milioane de clienţi până la finalul lui 2024 şi va continua să deschidă entităţi (sucursale) bancare digitale în cât mai multe pieţe din Spaţiul Economic European.

