Trist! Securiștii din bănci nu-și fac treaba

.com

Oficial: 34% dintre români spun că nu au încredere în bănci, 33% spun că serviciile bancare sunt prea scumpe, patru din zece români nu au nici card, nici cont bancar, aproape 7 milioane de români sunt "invizibili" pentru bănci. Cu toate astea, profitul băncilor în primul semestru din 2024 a depășit... 7,5 miliarde de lei. (zf.ro)

După ce BNR le-a dat aripi, bancherii au găsit de cuviință să "onoreze" clienții cu noi și noi reglementări. Nu ar fi nimic incomod, dacă securiștii din bănci ar transpira puțin și ar fi conectați la același sistem, prin digitalizare. Știm că birocrația e maximă în bănci (comparativ, în instituțiile de stat e o glumă!), știm că unele bănci au fost devalizate și hoții sunt bine mersi, știm că securitatea bancară are mari lacune, etc. Detalii ...

Nu știu dacă băncile folosesc proceduri diferite de comunicare cu clienții, dar nu mi-am imaginat cât de limitat a rămas sistemul bancar până când am văzut mesajul primit de la bancă de către fiica mea, după ce i-am trimis cadou o sumă de bani, la împlinirea majoratului. În loc de "La mulți ani!", "Bine ai venit la banca noastră", reproduc mot-a-mot corespondența, ca să nu fie interpretat:

"Din când în când avem nevoie de ajutorul tău pentru a putea oferi în continuare serviciile bancare cu care te-am obișnuit. Așa că, te rugăm să ne trimiți informații suplimentare și documente justificative legate de tranzacțiile aferente contului tău. Te rugăm să faci asta cât mai repede pentru că termenul până la care trebuie să ne trimiți documentele relevante este de 5 zile lucrătoare. Având în vedere încasările în cuantum de xx.000 RON de la DRAGOTEANU D "transfer", vă rugăm să ne comunicați scopul economic al tranzacțiilor, sursa fondurilor și dacă există documente să ni le transmiteți. Ce documente să trimiți? Documente legale care să justifice tranzacțiile: contracte, facturi, anexe/fișe etc., sau alte documente și explicații care susțin documentația transmisă, după caz. Unde le trimiți? La adresa de e-mail info....documente@....ro. Cum le trimiți? Scanează-le cât mai clar și atașează-le în e-mail. Astfel de solicitări sunt necesare în procesul de cunoaștere a clientelei ce derivă din cadrul legal pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Este o măsură standard pe care instituțiile financiar-bancare trebuie să o aplice în procesul de cunoaștere a clientelei, în conformitate cu prevederile art. 11 (1) litera d) din Legea nr. 129/2019. Pentru a-și continua activitatea, banca are obligația legală de a examina tranzacțiile încheiate de clienții săi pentru a se asigura că acestea sunt conforme cu informațiile deținute referitoare la client, la profilul activității și la profilul riscului. În cazul în care banca nu își poate îndeplini obligația legală și nu poate avea certitudinea conformității tranzacțiilor, are dreptul, conform Condițiilor Generale de Afaceri, de a lua măsuri cum ar fi refuzul efectuării tranzacțiilor, blocarea contului și chiar încetarea relației de afaceri. Asemenea măsuri pot fi ușor evitate, așa că te rugăm să ne transmiți informațiile și documentele specificate în timp util, în termenul indicat. Poți consulta Condițiile Generale de Afaceri de pe ....ro – secțiunea Utile – Documente contractuale".

Ads

Ca să încep tot ca ei, "din când în când", băncile își bat joc de noi. "Din când în când", sistemul bancar își arată "eficiența", standardele și evoluția sincronizării dintre bănci, modul de cunoaștere a clienților. Cu toții suntem tratați ca potențiali infractori. Chiar și când un părinte îi trimite o sumă decentă copilului, banca consideră că poți să speli bani sau să fii un sponsor al terorismului. Dacă ar avea un minim de creier, "echipa băncii" ar fi descoperit că numele de familie al plătitorului și al beneficiarului este același.

După ce obligă clienții să semneze zeci de pagini la deschiderea unui cont, aflând inclusiv numele părinților, banca îți trimite un copy-paste acuzator ca să simți puterea sistemului bancar în viața ta. Nu contează că au toate datele grămadă sub ochii lor, nu contează că sunt conectați la ANAF și alte instituții de control, nu contează că banca de unde s-au trimis banii a verificat proveniența legală a acestora, din dividende, din diverse tranzacții, etc. Contează că sistemul bancar prosperă, fără să facă niciun efort suplimentar, ținând clienții în alertă, ca să se simtă "confortabil". Asta e nivelul, asta merităm!

Ads

Acum mulți ani, am primit o amendă de la Oficiul pentru spălarea banilor pentru că nu am vrut să fiu turnător într-o tranzacție, care s-a încheiat la notariat, cu bani plătiți prin virament și clienți asistați de avocați, de parcă eu trebuia să fac treaba ofițerilor. Mă tem că securiștii de pe vremea lui "Ceașcă" (Ceaușescu, pentru cei tineri) erau mai vigilenți și mai performanți decât cei din actualul sistem bancar. Dar, ce contează, dacă băncile fac profituri istorice. Mai contează mulțumirea clientului?

Dacă se mai întreabă vreun naiv de ce evită românii băncile, aveți mai sus o mostră de "parteneriat" bancă-client.

Dragos Dragoteanu

Certified International Property Specialist

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.

Ads