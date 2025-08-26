Captură impresionantă a polițiștilor de la Crimă Organizată Vrancea. Bancnote contrafăcute în valoare de peste 4 milioane de euro descoperite în urma unor controale la unități comerciale

Bancnote contrafăcute în valoare de peste 4 milioane de euro descoperite în urma unor controale la unităţi comerciale FOTO Facebook/Focsani Stiri

O cantitate impresionantă de bancnote contrafăcute a fost descoperită de polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Vrancea, în cadrul unor controale desfășurate la unități comerciale din județ.

Începând cu luna iulie 2025, polițiștii au înregistrat mai multe dosare penale privind punerea în circulație de valori falsificate și înșelăciune, vizând bancnote care pot fi confundate cu cele autentice.

Pe 25 august 2025, în urma unei acțiuni de control, au fost descoperite 23.300 de bancnote contrafăcute – dintre care 14.700 euro și 8.600 dolari americani – a căror valoare totală depășește 4,1 milioane de euro. Au fost întocmite trei dosare penale, iar bancnotele au fost ridicate pentru continuarea cercetărilor.

Autoritățile reamintesc că, potrivit legislației și normelor Băncii Centrale Europene, orice reproducere care poate fi confundată cu bancnotele autentice este ilegală, indiferent dacă poartă inscripții suplimentare sau este destinată comercializării ca jucărie sau recuzită.

Poliția recomandă cetățenilor să fie prudenți la primirea de bancnote și să sesizeze imediat organele de poliție dacă descoperă suspiciuni privind autenticitatea acestora.

Ads