Captură impresionantă a polițiștilor de la Crimă Organizată Vrancea. Bancnote contrafăcute în valoare de peste 4 milioane de euro descoperite în urma unor controale la unități comerciale

Autor: Adrian Zia
Marti, 26 August 2025, ora 17:40
122 citiri
Captură impresionantă a polițiștilor de la Crimă Organizată Vrancea. Bancnote contrafăcute în valoare de peste 4 milioane de euro descoperite în urma unor controale la unități comerciale
Bancnote contrafăcute în valoare de peste 4 milioane de euro descoperite în urma unor controale la unităţi comerciale FOTO Facebook/Focsani Stiri

O cantitate impresionantă de bancnote contrafăcute a fost descoperită de polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Vrancea, în cadrul unor controale desfășurate la unități comerciale din județ.

Începând cu luna iulie 2025, polițiștii au înregistrat mai multe dosare penale privind punerea în circulație de valori falsificate și înșelăciune, vizând bancnote care pot fi confundate cu cele autentice.

Pe 25 august 2025, în urma unei acțiuni de control, au fost descoperite 23.300 de bancnote contrafăcute – dintre care 14.700 euro și 8.600 dolari americani – a căror valoare totală depășește 4,1 milioane de euro. Au fost întocmite trei dosare penale, iar bancnotele au fost ridicate pentru continuarea cercetărilor.

Autoritățile reamintesc că, potrivit legislației și normelor Băncii Centrale Europene, orice reproducere care poate fi confundată cu bancnotele autentice este ilegală, indiferent dacă poartă inscripții suplimentare sau este destinată comercializării ca jucărie sau recuzită.

Poliția recomandă cetățenilor să fie prudenți la primirea de bancnote și să sesizeze imediat organele de poliție dacă descoperă suspiciuni privind autenticitatea acestora.

Nicuşor Dan participă la şedinţa coaliţiei de guvernare. Pachetul doi de măsuri fiscale, în vizorul președintelui SURSE
Nicuşor Dan participă la şedinţa coaliţiei de guvernare. Pachetul doi de măsuri fiscale, în vizorul președintelui SURSE
Nicuşor Dan participă la şedinţa coaliţiei de guvernare de marţi, 26 august, care are loc la Palatul Victoria şi unde ar urma să fie finalizat pachetul doi de măsuri fiscale, cu care...
AUR anunță „verificarea” averii lui Nicușor Dan: „Suspendarea lui va deveni mai simplă”
AUR anunță „verificarea” averii lui Nicușor Dan: „Suspendarea lui va deveni mai simplă”
Partidul AUR se pregătește să inițieze demersuri pentru verificarea averii lui Nicușor Dan. Anunțul a fost făcut de către avocatul Gheorghe Piperea, europarlamentar din partea partidului de...
#bancnote contrafacute, #politisti Crima Organizata, #Vrancea, #controale magazine , #politie
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Sarut la prima intalnire?". Emma Raducanu si Carlos Alcaraz au izbucnit in ras si au dat raspunsuri complet diferite
Digi24.ro
Un roman si-a uitat sotia intr-o parcare din Germania. Singurul care i-a constatat lipsa a fost copilul. Cum a reactionat femeia
Adevarul.ro
Ofurile romanilor intorsi din vacantele in Grecia: "Insula colcaie de turisti romani. In doi-trei ani va deveni Mamaia Nord"

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Captură impresionantă a polițiștilor de la Crimă Organizată Vrancea. Bancnote contrafăcute în valoare de peste 4 milioane de euro descoperite în urma unor controale la unități comerciale
  2. Fostul candidat la Președinția României acuzat de corupere de minori este cercetat sub control judiciar - SURSE
  3. Palatul Élysée răspunde acuzațiilor privind presupuse „aplauze plătite” pentru Macron la parada de 14 iulie
  4. Încă un cetățean turc cercetat după focurile de armă trase în centrul vechi al Capitalei. Bărbatul ar fi complicele principalului suspect
  5. O nouă dronă a fost găsită prăbușită și explodată într-o țară NATO. Din primele informații, nu este rusească, ci ucraineană
  6. Încă două milioane de ruși vor trebui să moară pentru ca Putin să-și salveze reputația în Ucraina. Cifrele îngrozitoare ale unui război fără sfârșit
  7. Un muncitor care lucra pe șantierul Autostrăzii A7 a decedat. Poliția a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă
  8. Nemulțumirea unui general român, în contextul negocierilor de pace: „Noi nu beneficiem de nimic, de pe urma sprijinului acordat Ucrainei”
  9. Rechizitele și uniformele școlare, la control. Avertizări și recomandări pentru părinți din partea ANPC
  10. Viktor Orban, hotărât să se răzbune pe Volodimir Zelenski, după bombardamentele de la conducta Drujba. Pe cine a sunat imediat liderul maghiar