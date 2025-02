Ploaie de bani la un bancomat. S-au strâns cozi interminabile pentru a primi „bani gratis”

Momentul în care mai mulți oameni se îngrămădesc în jurul bancomatelor Barclays pentru primi „bani gratis” a fost filmat și făcut public. O defecțiune tehnică majoră a lovit banca Barclays din Londra, provocând un adevărat haos printre clienți. Problemele au inclus solduri greșite, plăți care nu apar în cont și imposibilitatea de a efectua tranzacții. Mulți utilizatori s-au trezit fără acces la banii lor, iar situația a escaladat rapid.

Mai mulți clienți s-au adunat în jurul bancomatelor Barclays din cauza unei defecțiuni informatice care a făcut ca milioane de persoane să aibă probleme cu serviciile bancare online.

Banca a avertizat că este posibil ca unele persoane să vadă un sold neactualizat, iar plățile efectuate sau primite să nu apară în urma întreruperii inițiale de vineri, 31 ianuarie.

Banca Barclays și-a cerut scuze pentru aceste probleme, afirmând că se confruntă cu „probleme tehnice continue care afectează conturile clienților noștri” și că se va asigura că niciun client nu este „lăsat fără bani”.

Haos la bancomatele Barclays: bani gratis și clienți disperați

Videoclipurile postate pe rețelele de socializare arată cozile uriașe de la bancomate, în timp ce oamenii stau la coadă pentru a retrage „bani gratis”. Oamenii s-au grăbit să profite de situație, iar un utilizator de pe X a comentat ironic: „Deci, luni dimineață, toți vor avea descoperiri masive de cont”, a comentat o persoană.

Barclays a confirmat problema și a avertizat clienții să fie atenți la posibile fraude, deoarece astfel de momente sunt exploatate de hackeri pentru a trimite mesaje false.

Este posibil ca unele persoane care retrag numerar să nu își vadă soldul scăzând, dar acesta se va actualiza probabil la valoarea corectă atunci când defecțiunea IT va fi remediată.

Se înțelege că întreruperea a fost cauzată de o problemă tehnică și în prezent nu se crede că ar fi legată de un atac cibernetic.

Problema a început vineri, în aceeași zi cu ziua de salariu din ianuarie pentru mulți lucrători britanici și cu termenul limită pentru declarațiile fiscale de autoevaluare.

Sute de clienți au afirmat că inclusiv pe 2 februarie s-au confruntat cu probleme în ceea ce privește serviciile bancare mobile, online și plata facturilor, potrivit serviciului de urmărire a Down Detector.

Barclays a declarat că ATM-urile nu sunt afectate și că toți clienții pot retrage numerar și își pot utiliza cardurile pentru a efectua plăți.

„Unii clienți se pot confrunta cu probleme în efectuarea plăților - ne străduim să rezolvăm această problemă cât mai curând posibil. Soldul dvs. poate fi incorect, iar unele plăți pe care le-ați efectuat sau pe care vă așteptați să le primiți pot să nu apară. Vă rugăm să nu efectuați plățile din nou. Vă rugăm să aveți răbdare cu noi în timp ce corectăm acest lucru. Vă rugăm să fiți vigilenți în această perioadă. Păstrarea siguranței banilor dvs. este prioritatea noastră numărul unu. Fraudatorii folosesc adesea perioade ca aceasta pentru a trimite mesaje pretinzând că sunt Barclays. Nu v-am cere niciodată detaliile contului dvs. sau să faceți click pe orice link dintr-un mesaj text, vă rugăm să rămâneți vigilenți și să nu împărtășiți nicio informație personală.”

Clienți afectați grav de defecțiune

Printre cei afectați de întrerupere s-a numărat și funcționara Paola Mereu, în vârstă de 39 de ani, care a declarat că familia sa a rămas fără adăpost după ce plata pentru noua lor casă nu a fost efectuată.

Femeia și-a vândut casa din Uxbridge, unde locuia cu soțul și cele două fiice în vârstă de un an și șapte ani, iar familia trebuia să se mute vineri în noua lor casă din West Sussex.

„Am condus până la (West Sussex vineri) și aveam toate lucrurile noastre într-o dubă și așteptam afară și, din păcate, în jurul orei unu, avocatul meu sună și spune Barclays are unele probleme și nu putem finaliza vânzarea. Așa că ne-am vândut casa - aveam banii din asta, dar nu am putut finaliza cealaltă parte a vânzării, așa că am rămas practic fără casă. Ne-a luat atât de mult timp să obținem această casă de vis, iar ieri trebuia să fie cea mai fericită zi din viața noastră și, în schimb, am rămas fără casă”, a adăugat ea.

Pentru unii, această eroare nu a fost doar un inconvenient, ci un dezastru. O femeie a povestit că și-a pierdut casa, deoarece plata pentru noua locuință nu a fost procesată. „Ne-am vândut casa, trebuia să ne mutăm vineri, dar nu am putut finaliza tranzacția. Am ajuns să dormim la mama mea, iar toate lucrurile noastre sunt într-un camion”, a declarat aceasta.

Alți clienți s-au plâns că nu își pot face cumpărăturile sau că au rămas complet fără acces la bani. Barclays susține că problema nu este rezultatul unui atac cibernetic, ci doar o defecțiune tehnică, însă nu a oferit un termen clar pentru rezolvarea situației.

Clienții frustrați au apelat la sprijinul Barclays prin intermediul rețelelor de socializare.

„Din cauza voastră, Barclays, am rămas fără bani, aveam un magazin alimentar care urma să fie livrat în această dimineață și care acum va fi anulat, îmi las cei patru copii fără mâncare, este o glumă, deoarece (sunt) banii mei”, a afirmat un utilizator X.

Pe rețelele de socializare, Barclays a sfătuit clienții care întâmpină dificultăți în accesarea banilor să caute sprijin la prieteni și familie și să contacteze băncile de alimente.

„Ne pare extrem de rău pentru problemele tehnice continue care afectează conturile clienților noștri și lucrăm din greu pentru a rezolva problema.”

