Val de ironii despre miliardul de euro descoperit în Portul Constanța, bancnote ”prop copy”: ”Să plătim salariile parlamentarilor cu ele / Urmează o captură de zahăr pudră și ceai verde”

Un val de glume a început în online după anunțul Poliției privind ”cea mai mare captură de banconte contrafăcute” în Portul Constanța.

Vineri, Poliţia Română şi Autoritatea Vamală Română au anunțat că au descoperit, în Portul Constanţa Sud, ”cea mai mare captură de banconte contrafăcute”: 160 de colete, pline cu 4,8 milioane de bancnote contrafăcute, în cupiuri de 50, 100, 200 și 500 de euro. Valoarea însumată a bancnotelor false depăşea 960 de milioane de euro.

În spațiul public au apărut însă discuții despre banii descoperiți care, potrivit fotografiilor postate de oamenii legii, erau inscripționați „prop copy” (copie de recuzită.)

Glume și ironii în online

Internauții au reacționat rapid la anunțul oamenilor legii.

”Felicitări Poliției Române care l-au prins pe Emil Gânj și acum au trecut la capturarea banilor de recuzită cumpărați de pe Temu sau de la Jumbo. Meritați și recompensă!”

”Le-a comandat cineva din guvern să reducă deficitul bugetar”

”Copy=copie în limba engleza - cu plăcere Poliția Română!”

”Dacă niște bancnote de jucărie vi se par “captură importantă” și vă mai și lăudați cu ele, e clar, trăim într-o comedie tipic românească.

”Vai și-amar de noi, frate, că ăștia cred că Monopoly e economie reală”

”Astea le-au oprit și cele care sunt 1:1 cu originalul le-au lăsat pentru piață”

”Haideți să plătim salariile parlamentarilor cu ele”

”Adevărate legende! Așteptăm miniserialul pe Netflix. Urmează o captură de zahăr pudră, una de ceai verde și niste ciuperci champignom. Bravo, băieți, aveți o acadea fiecare!”

”Dacă cumpărăm de pe Temu așa ceva facem pușcărie?”, sunt o parte din comentarii

Au existat însă și internauți care le-au luat apărarea polițiștilor

”Deși marcajul ‘Prop copy indică originea de recuzită, jurisprudența europeană și națională a stabilit clar că reproducerile suficient de fidele - care au aceeași mărime, formă și design cu bancnotele autentice - pot fi considerate contrafaceri. Esențial nu e ce scrie pe ele, ci dacă o persoană obișnuită le poate confunda cu bani reali. În acel moment, dobândesc putere circulatorie de fapt și intră sub incidența legii penale pentru fals și punere în circulație de bancnote contrafăcute”, a explicat un internaut.

Explicațiile Poliției: ”Știm că pare amuzant la prima vedere...”

Într-o altă postare, Poliția Română a subliniat că ”exact așa încep multe tentative de înșelăciune.”

”Am văzut comentariile și glumele despre „banii de film”.

E drept, pe ei scria „prop copy”, dar cei care i-au comandat nu plănuiau să joace într-un film — ci să îi „introducă în scenariu” altundeva: în circuitul real.

Știm că pare amuzant la prima vedere, dar exact așa încep multe tentative de înșelăciune: cu ceva ce „pare” inofensiv.

De aceea, intervenția noastră a fost una preventivă, nu „spectaculoasă”, pentru a evita ca unele persoane să devină victime, așa cum s-a întâmplat în alte cazuri.

Mai bine să fim ironizați pentru că am acționat la timp, decât să regretăm că n-am făcut-o.

Mulțumim celor care aleg să fie atenți și să ne semnaleze situații suspecte — vigilența publică face diferența.

P.S.: Așteptați finalul”, este mesajul postat de Poliția Română.

Oamenii legii au dat și exemplul unui caz - înșelăciune cu bancnote false (inscripția PROP COPY)

”La data de 07.09.2025, polițiștii specializați în combaterea criminalității din Olt au fost sesizați cu privire la faptul că, în comuna Coteana, județul Olt, un minor, în vârstă de 16 ani, a plasat 20 de bancnote din cupiura de 50 € cu inscripții suplimentare (PROP COPY), la o societate comercială, primind în schimb 4.800 de lei.

A fost identificat plasatorul, iar în urma verificărilor efectuate s-a stabilit că acesta a procurat bancnotele false de la un magazin, din municipiul Slatina.

În contextul verificării a 2 magazine, ce funcționează în municipiul Slatina, județul Olt, au fost identificate și ridicate 2.100 de bancnote din cupiură 100 USD, cu o valoare nominală de 115.000 USD și 1.597 de bancnote din cupiurile 500€, 200€, 100€ și 50€, cu o valoare nominală de 274.400€.”

