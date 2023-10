Fotbalistul naționalei care vrea să facă poză cu clasamentul grupei de calificare la EURO 2024

Echipa naţională a României a învins, duminică seară, pe Arena Naţională, cu scorul de 4-0 (3-0), selecţionata Andorrei, într-un meci din grupa I de calificare la Campionatul European din 2024. Tricolorii ocupă primul loc în grupă, cu 16 puncte, cu unul mai mult decât Elveţia, care a făcut doar egal acasă, scor 3-3, cu Belarus.

Nicuşor Bancu, fundaşul stânga al echipei naţional, vrea să facă poză clasamentului grupei, cu România lider, abia după ce tricolorii se vor califica la turneul final al Euro 2024.

„O să facem poze clasamentului la final, atunci când vom fi calificaţi! Ne pare rău de ce se întâmpla acum acolo, în Israel, dar noi ne gândim doar la meciurile noastre. Mi-aş dori să se joace meciurile aşa cum au fost planificate, ca să nu existe nici un dubiu. Cu Andorra cel mai frumos gol a fost cel anulat!

Am jucat exact ceea ce am pregătit, deşi nu am avut mult timp la dispoziţie pentru acest meci. Am învins clar, ţinând însă cont că Andorra nu ne-a pus de loc probleme”, a declarat Nicuşor Bancu după victoria cu 4-0 obţinută de România duminică seara, împotriva Andorrei.

