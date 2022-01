Bancul zilei: Un tânăr merge la spovedanie

Un tânăr intră în biserică:

- Părinte, vreau să mă spovedesc.

- Haide, fiule, ușurează-ți sufletul!

- Săptămâna asta, am ajutat o prietenă să monteze un dulap. L-am montat, a început să plouă și ea îmi spune: "Ei, unde să pleci pe ploaia asta, rămâi!" Am rămas și am făcut sex.

Peste câteva zile am ajutat-o pe nevasta prietenului meu să lipească tapet. L-am lipit și a început să plouă. Ea îmi spune: "Ei, unde să ieși pe ploaia asta, asteaptă!" Și am făcut sex.

Dar ieri, îmi ajutam prietenul în garaj să-și repare mașina. Am reparat-o și a început să plouă… El îmi spune: "Unde să pleci prin ploaie, rămâi sa bem!" Ne-am îmbătat și am făcut sex. Ce să fac părinte?

- Pleacă naiba de aici până nu începe să plouă!

