Bancul zilei: Cum se administrează un somnifer

Autor: Maria Popa
Sambata, 16 August 2025, ora 06:30
Bancul Zilei

Un pacient la doctor:

- Cu ajutorul acestui medicament veți putea dormi liniștit.

- Și cum trebuie să-l iau?

- Noaptea, din două în două ore...

