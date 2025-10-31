Bancul zilei: Ce afacere nu merge la români

Autor: Maria Popa
Vineri, 31 Octombrie 2025, ora 06:30
Vineri, 31 Octombrie 2025
- Cum ai dat faliment?

- M-am luat după Isărescu și am investit în ceaiul de tei.

- Și n-a mers?

- Deloc. Lumea e căpoasă și se calmează tot cu țuică.

