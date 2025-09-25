Bancul zilei: Cum au rezolvat doi avocați o problemă comună

Autor: Maria Popa
Joi, 25 Septembrie 2025, ora 06:30
662 citiri
Bancul zilei: Cum au rezolvat doi avocați o problemă comună
Bancul Zilei Foto: Ziare.com

Doi avocați intră într-un bar, își comandă câte un suc și își scot sandvișurile proprii.

Ospătarul le spune:

- Mă scuzați, la noi este interzis să veniți cu mâncarea proprie.

Avocații s-au privit reciproc și au schimbat sandvișurile între ei.

