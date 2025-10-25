Bancul zilei: Pe banii părinților

Autor: Maria Popa
Sambata, 25 Octombrie 2025, ora 06:30
Bancul zilei: Pe banii părinților
- Să te angajezi și tu mamă, să ai banii tăi!

- Mama, știi ca nu sunt pretențios. Mă mulțumesc și cu banii voștri!

