Bancul zilei: Pe banii părinților

- Să te angajezi și tu mamă, să ai banii tăi!

- Mama, știi ca nu sunt pretențios. Mă mulțumesc și cu banii voștri!

