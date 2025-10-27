Bancul zilei: De ce un bărbat nu îi dă bani soției

Autor: Maria Popa
Luni, 27 Octombrie 2025, ora 06:30
357 citiri
Bancul zilei: De ce un bărbat nu îi dă bani soției
Bancul Zilei

Femeia către soțul ei:

- Ai de gând să-mi dai salariul?

- Nu astăzi, mă doare rău capul!

Bancul zilei: Ce îți prelungește viața cu cinci ani
Bancul zilei: Ce îți prelungește viața cu cinci ani
Un tip se întâlnește cu un prieten care era pe o terasă cu două sticle de vin in față: - Tu știi că un pahar de vin pe zi, îți prelungește viața cu 5 ani? - Dar tu ești deja la...
Bancul zilei: Pe banii părinților
Bancul zilei: Pe banii părinților
- Să te angajezi și tu mamă, să ai banii tăi! - Mama, știi ca nu sunt pretențios. Mă mulțumesc și cu banii voștri!
