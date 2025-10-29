Bancul zilei: Ce caută un bărbat pe certificatul de căsătorie

Autor: Maria Popa
Miercuri, 29 Octombrie 2025, ora 06:30
549 citiri
Bancul zilei: Ce caută un bărbat pe certificatul de căsătorie
Bancul Zilei Foto: Ziare.com

Soția:

- Iubitule... Ce faci?

Soțul.

- Nimic.

Soția:

- Cum nimic?...Păi de-o oră tot studiezi certificatul nostru de căsătorie.

Soțul:

- Căutam data de expirare!

