Bancul zilei: Ce află un bărbat de la o ghicitoare

Autor: Maria Popa
Vineri, 19 Septembrie 2025, ora 06:30
1166 citiri
Bancul zilei: Ce află un bărbat de la o ghicitoare
Bancul Zilei Foto: Ziare.com

-Soția dumitale va fi frumoasă, deșteaptă și bogată, îi spune ghicitoarea unui bărbat.

-Minunat, dar ce fac cu actuala?

#bancul zilei, #bancul Zilei Ziarecom, #bancuri noi, #bancuri glume, #bancuri , #stiri funny
