Bancul zilei: Ce îți prelungește viața cu 5 ani

Autor: Maria Popa
Joi, 21 August 2025, ora 06:30
Un tip se întâlnește cu un prieten care era pe o terasă cu două sticle de vin în față:

- Tu știi că un pahar de vin pe zi îți prelungește viața cu 5 ani?

- Dar tu ești deja la a doua sticlă...

- Eu tind către eternitate!

