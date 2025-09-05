Bancul zilei: Ce vrea un bărbat care este la un priveghi

Autor: Maria Popa
Vineri, 05 Septembrie 2025, ora 06:30
907 citiri
Bancul zilei: Ce vrea un bărbat care este la un priveghi
Bancul Zilei

La un priveghi, în șoaptă:

- Îmi puteți da și mie parola la Wi-Fi?

- Respectă mortul!

- Cu litere mari?

