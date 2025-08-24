Bancul zilei: Ce a pățit un bărbat când a fost în pădure

Autor: Maria Popa
Duminica, 24 August 2025, ora 06:30
664 citiri
Bancul Zilei Foto: Ziare.com

Ginerele se întoarce din pădure, plin de vânătăi.

- Ce-ai pățit?

- Am fost cu soacra la cules ciuperci!

- Și?

- Am confundat-o cu o ursoaică.

- Și, ai fugit?

- Nu, am încercat s-o salvez.

