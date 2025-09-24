Bancul zilei: Cum a făcut un bărbat o vânătaie în cap

Bancul zilei: Cum a făcut un bărbat o vânătaie în cap
Bancul Zilei Foto: Ziare.com

Dumnezeule, ce vânătaie ai!

- Da, e de la pisică!

- O așa vânătaie imensă?

- Da, m-a lovit soția cu pisica în cap!

- Judecând după vânătaie, pisica e făcută praf!

- Da de unde! N-a avut nimic... că era din bronz!

