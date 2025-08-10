Bancul zilei: De ce poartă bărbații cravată

Autor: Maria Popa
Duminica, 10 August 2025, ora 06:30
2397 citiri
Bancul zilei: De ce poartă bărbații cravată
Bancul Zilei Foto: Ziare.com

Întrebare:

- De ce poartă bărbații cravată?

Răspuns:

- E mai puțin jignitoare decât o lesă!

Bancul zilei: Ce vrea să știe mama unui bărbat
Bancul zilei: Ce vrea să știe mama unui bărbat
- Fiule, ai mâncat ceva astăzi? - Mamă, sunt om însurat... - Știu... tocmai de aceea te și întreb...
Bancul zilei: De ce găinile mănâncă ciocolată
Bancul zilei: De ce găinile mănâncă ciocolată
- De ce dai găinilor să bea cacao, nepoate? întreabă contrariată bunica. - Cum altfel să facă ouă de ciocolată?!?
#bancul zilei, #bancul Zilei Ziarecom, #bancuri noi, #bancuri glume, #bancuri , #stiri funny
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
De ce sunt romanii "spaima ghizilor" din Egipt. "Nu ascultati, contraziceti, vorbiti peste noi, nepoliticosi"
a1.ro
Cum arata ispita Andrusca inainte sa isi puna implant fesier. Imagine rara cu ea inainte de interventia estetica
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"

Ep. 115 - Ce s-a dat de pomana pentru Iliescu

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Focuri de armă la o instituție de sănătate din SUA. Agresorul a ucis un polițist și are o fixație pentru vaccinul anti-COVID
  2. Metoda prin care cercetătorii au descoperit ce persoane cu diabet au șanse mari să dezvolte boli ale inimii
  3. Horoscop zilnic. Duminică, 10 august. Zodia care are parte de o aventură
  4. Bancul zilei: De ce poartă bărbații cravată
  5. Primele picături care corectează vederea de aproape. Soluția care te poate ajuta să renunți la ochelari la bătrânețe
  6. Horoscop zilnic. Sâmbătă, 9 august. Zodia care pleacă într-o călătorie
  7. Bancul zilei: Ce vrea să știe mama unui bărbat
  8. Orașul care transformă o uriașă structură industrială abandonată în cel mai spectaculos traseu suspendat de aventură și promenadă din România FOTO
  9. O fată din Craiova, aflată în vacanță în Grecia, a fost salvată de la înec de un tânăr român, pe care nu-l cunoștea. Cine este salvatorul
  10. Trupele românești care nu vor mai concerta la UNTOLD. "Neînțelegeri rezultate din diferențe de viziune și de perspectivă"