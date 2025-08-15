Bancul zilei: Cum poți ajunge la cimitir

Bancul zilei: Cum poți ajunge la cimitir
O bătrână traversa trecerea de pietoni și un autobuz o aștepta să treacă.

Bătrâna se oprește și se adresează șoferului:

– Dragu mamii cum pot să ajung și eu la cimitir??

Șoferul:

– Stați pe loc și o să ajungeți!

