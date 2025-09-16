Bancul zilei: De ce Bulă merge în cârje

Autor: Maria Popa
Marti, 16 Septembrie 2025, ora 06:30
Bancul zilei: De ce Bulă merge în cârje
- Ce-ai pățit, Bulă, de mergi în cârje?

- Am avut un accident de automobil.

- Și nu poți să mergi fără cârje?

- Ba da. Doctorul zice că pot să merg, dar avocatul meu nu.

