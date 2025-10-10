Bancul zilei: Bulă discută cu maică-sa de teme

Bancul zilei: Bulă discută cu maică-sa de teme
- Bulă, ți-ai făcut temele?

- Nu, mamă, că m-a durut capul!

- Și ai luat ceva?

- Da, pauză!

- Și capul?

- Încă doare când mă întrebi de teme.

