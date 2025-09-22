Bancul zilei: De ce Bulă a luat notă mică la test

Luni, 22 Septembrie 2025, ora 06:30
Bancul Zilei Foto: Ziare.com
Mama:
- Bulă, de ce ai luat o notă așa de mică la test?
Bulă:
- Din cauza absenței, mamă!
Mama:
- Nu pot să cred, Bulă, ai lipsit în ziua testului!
Bulă:
- Nu, mamă, băiatul care stătea lângă mine a absentat!
Un băiat o întreabă pe mama sa:
- Mamă, îmi iei o pălărie? Te roooog! Da, te roooog!
- Dacă nu taci îți rup capu'!
- Da, sigur, numai ca să nu-mi iei pălărie...
Un ginere îi face complimente soacrei:
-Ești o comoară!
-Vai, ce drăguț, îți mulțumesc, zise ea măgulită.
-Dar, ca orice comoară, ar trebui să fii îngropată...