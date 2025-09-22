Bancul zilei: De ce Bulă a luat notă mică la test

Autor: Maria Popa
Luni, 22 Septembrie 2025, ora 06:30
268 citiri
Bancul Zilei Foto: Ziare.com

Mama:

- Bulă, de ce ai luat o notă așa de mică la test?

Bulă:

- Din cauza absenței, mamă!

Mama:

- Nu pot să cred, Bulă, ai lipsit în ziua testului!

Bulă:

- Nu, mamă, băiatul care stătea lângă mine a absentat!

