Bancul zilei: Bulă la spovedanie

Autor: Maria Popa
Joi, 23 Octombrie 2025, ora 06:30
325 citiri
Bulă se duce la biserică să se spovedească.

Preotul îl întreabă:

– Ai făcut păcate?

– Da, părinte.

– Te lepezi de Satana?

– M-aş lepăda părinte, dar am doi copii cu ea.

- Alo Poliția? - Da, ce s-a întâmplat? - Sunt ostatic, mă obligă să fac ce vor ei! - Unde ești? - La muncă!
Un individ se duce la poliție. - Bună ziua, am venit să declar pierderea papagalului, care a scăpat aseară. - Foarte bine, vom lua notă. - Notați și că nu știe de la mine...
