Bancul zilei: Care sunt ultimii dinți care ne apar în gură

Autor: Maria Popa
Duminica, 14 Septembrie 2025, ora 06:30
352 citiri
- Bulă, cum se numesc ultimii dinți care ne apar în gură?

- Proteza, domnule profesor.

Bancul zilei: Cum se specializează românii
Bancul zilei: Cum se specializează românii
- Și după facultate ce ai de gând să faci? - A doua facultate. - Și după a doua facultate? - Un master. - Și după master? - Un curs de frizerie - taximetrie.
Bancul zilei: Discuție pe chat despre o întâlnire
Bancul zilei: Discuție pe chat despre o întâlnire
Pe chat: - Ne vedem în față la Carrefour, pe la ora 16? - Ok, dar cum o să te recunosc? - Sunt nevastă-ta, tâmpitule!
