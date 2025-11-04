Bancul zilei: Ce vești are Bulă pentru mama sa

Autor: Maria Popa
Marti, 04 Noiembrie 2025, ora 06:30
86 citiri
Bancul zilei: Ce vești are Bulă pentru mama sa
Bancul Zilei Foto: Ziare.com

- Mamă, spuse Bulă, am o veste bună și una proastă! Pe care vrei să ți-o zic mai întâi?

- Începe cu cea bună, dragă.

- Vestea bună este că am luat 10 la școală!

- Vai, bravo băiatul meu!

- Și cea proastă care e?

- Vestea proastă este că nu e adevărat!

Un drumeț vede pe o pajiște un cioban sprijinit în bâtă, fără nicio oaie pe lângă el: - Da' ce faci aici, bade? - Mă gândesc. - Da' unde ți-s oile? - No, la asta mă gândesc!
Rusia: - Declarăm război României. România: - Dosar cu șină aveți? Rusia: - Pardon? România: - Dosar cu șină aveți? Cu declarația de război în copie și original,...
