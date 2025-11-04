Bancul zilei: Ce vești are Bulă pentru mama sa

Marti, 04 Noiembrie 2025, ora 06:30
Bancul Zilei
- Mamă, spuse Bulă, am o veste bună și una proastă! Pe care vrei să ți-o zic mai întâi?
- Începe cu cea bună, dragă.
- Vestea bună este că am luat 10 la școală!
- Vai, bravo băiatul meu!
- Și cea proastă care e?
- Vestea proastă este că nu e adevărat!
Un drumeț vede pe o pajiște un cioban sprijinit în bâtă, fără nicio oaie pe lângă el:
- Da' ce faci aici, bade?
- Mă gândesc.
- Da' unde ți-s oile?
- No, la asta mă gândesc!
Rusia:
- Declarăm război României.
România:
- Dosar cu șină aveți?
Rusia:
- Pardon?
România:
- Dosar cu șină aveți? Cu declarația de război în copie și original,...