Bancul zilei: Ce vești are Bulă pentru mama sa

- Mamă, spuse Bulă, am o veste bună și una proastă! Pe care vrei să ți-o zic mai întâi?

- Începe cu cea bună, dragă.

- Vestea bună este că am luat 10 la școală!

- Vai, bravo băiatul meu!

- Și cea proastă care e?

- Vestea proastă este că nu e adevărat!

