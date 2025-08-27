Bancul zilei: Ce a văzut Bulă când a mers la Zoo

Autor: Maria Popa
Miercuri, 27 August 2025, ora 06:30
711 citiri
Bancul zilei: Ce a văzut Bulă când a mers la Zoo
Bancul Zilei Foto: Ziare.com

Bulă se duce la Zoo unde vede o zebră.

Curios, o întreabă pe maică-sa:

- Ce e aia?

- O zebră, vine răspunsul ei prompt.

Mai încolo, Bulă vede un papagal roșu, galben și verde.

Încântat îi zice mamei:

- Mamă, uite și semaforul!!

Bancul zilei: Cum se specializează românii
Bancul zilei: Cum se specializează românii
- Și după facultate ce ai de gând să faci? - A doua facultate. - Și după a doua facultate? - Un master. - Și după master? - Un curs de frizerie - taximetrie.
Bancul zilei: Pe cine trebuie să ia un șofer de la gară
Bancul zilei: Pe cine trebuie să ia un șofer de la gară
Sir către John: - Uite 10 lire și du-te la gară cu mașina, să o aduci pe soacra-mea. - Sir, și dacă nu o găsesc? - Atunci îți mai dau 10 lire!
