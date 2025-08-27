Bancul zilei: Ce a văzut Bulă când a mers la Zoo

Miercuri, 27 August 2025, ora 06:30
711 citiri
Bancul Zilei Foto: Ziare.com
Bulă se duce la Zoo unde vede o zebră.
Curios, o întreabă pe maică-sa:
- Ce e aia?
- O zebră, vine răspunsul ei prompt.
Mai încolo, Bulă vede un papagal roșu, galben și verde.
Încântat îi zice mamei:
- Mamă, uite și semaforul!!
Ți-a plăcut articolul?
Vrem să producem mai multe, însă avem nevoie de susținerea ta. Orice donație contează pentru jurnalismul independent
- Și după facultate ce ai de gând să faci?
- A doua facultate.
- Și după a doua facultate?
- Un master.
- Și după master?
- Un curs de frizerie - taximetrie.
Sir către John:
- Uite 10 lire și du-te la gară cu mașina, să o aduci pe soacra-mea.
- Sir, și dacă nu o găsesc?
- Atunci îți mai dau 10 lire!