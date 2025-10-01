Bancul zilei: Ce cadouri a primit un ministru de la soția lui

Bancul zilei: Ce cadouri a primit un ministru de la soția lui
Soţia ministrului Culturii discută cu o prietenă:

- Nu ştiu ce cadou să-i iau lui bărbată-miu!

- Cumpără-i o pălărie.

- Nu, că asta i-am luat anul trecut.

- Cumpără-i atunci o carte.

- Nu, că mai are una!

