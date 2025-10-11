Bancul zilei: Cum îi dă un cioban peste nas unui orășean

Autor: Maria Popa
Sambata, 11 Octombrie 2025, ora 06:30
591 citiri
Bancul zilei: Cum îi dă un cioban peste nas unui orășean
Un orășean, merge în Apuseni și îi zice unui cioban:

- Băhh, nene, da' sărăcie mare e pe aici! Sunteți înapoiați rău! Zi-mi și mie o adresă de unde să iau niște brânză!

- www.branzadeoaie.ro, zice ciobanul.

Bancul zilei: Bulă discută cu maică-sa de teme
Bancul zilei: Bulă discută cu maică-sa de teme
- Bulă, ți-ai făcut temele? - Nu, mamă, că m-a durut capul! - Și ai luat ceva? - Da, pauză! - Și capul? - Încă doare când mă întrebi de teme.
Bancul zilei: Ce fel de cafea vrea o femeie
Bancul zilei: Ce fel de cafea vrea o femeie
- O cafea, vă rog! - Normală? - Nu! Să mi-o faceți, vă rog, un pic mai zăpăcită, așa ca mine să am cu cine râde!...
