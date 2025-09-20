Bancul zilei: Comoara unui ginere

Autor: Maria Popa
Sambata, 20 Septembrie 2025, ora 06:30
Bancul zilei: Comoara unui ginere
Un ginere îi face complimente soacrei:

-Ești o comoară!

-Vai, ce drăguț, îți mulțumesc, zise ea măgulită.

-Dar, ca orice comoară, ar trebui să fii îngropată...

