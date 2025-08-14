Bancul zilei: Ce concurs a câștigat un bărbat

Autor: Maria Popa
Joi, 14 August 2025, ora 06:30
Bancul zilei: Ce concurs a câștigat un bărbat
Aseară am venit iar beat acasă:

- Unde ai fost, nenorocitule?

- La un concurs.

- Ce concurs?

- Cine bea mai mult. Am câștigat și o diplomă: „Manga cum laude!”

