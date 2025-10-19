Bancul zilei: Cum se conduce ca fulgerul

Autor: Maria Popa
Duminica, 19 Octombrie 2025, ora 06:30
Bancul zilei: Cum se conduce ca fulgerul
- Soția mea conduce ca fulgerul.

- Adică cu viteză mare?

- Nu, lovește toți copacii.

Bancul zilei: Cum îi faci vânt la unul de care nu îți place
Bancul zilei: Cum îi faci vânt la unul de care nu îți place
- Vrei să fii soarele meu? - Da, sigur! - Atunci îndepărtează-te la 150.000.000 kilometri de mine.
Bancul zilei: Singurul moment când soacra ține cu tine
Bancul zilei: Singurul moment când soacra ține cu tine
Soția: - Mi-a zis mie mama că nu ar fi trebuit să mă căsătoresc cu tine! Soțul: - Ei, a fost singura dată când soacră-mea mi-a dorit binele!
#bancul zilei, #bancul Zilei Ziarecom, #bancuri noi, #bancuri glume, #bancuri , #stiri funny
